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Dünya

İspanya'da öğrencilerden Filistin'e destek eylemi

İspanya'da Öğrenciler Sendikasının çağrısıyla ülke genelinde ders bırakan üniversite ve lise öğrencileri büyük kentlerin merkezlerinde Filistin'e destek gösterisi yaptı.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 15:21 - Güncelleme:
İspanya'da öğrencilerden Filistin'e destek eylemi
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Madrid, Barselona, Valensiya, Sevilla, Granada, Malaga, Girona, Bilbao'nun da aralarında olduğu 25 kentte öğrenciler, "Filistin halkıyla dayanışma, Gazze'de soykırımı durdurun" başlığı altında gösteri düzenledi.

Üniversite öğrencilerinin yanı sıra lise öğrencilerinin de destek verdiği eylemler kapsamında binlerce kişi öğlen saatlerinde meydanlarda toplandı.

Eylemler sırasında sık sık "Soykırımı durdurun, bizim adımıza hayır", "Yaşasın özgür Filistin halkının mücadelesi", "Katil İsrail", "Bu savaş değil soykırım", "Siyonist işgalcilerin orduları dışarı" ve "Yaşasın Filistin" sloganları atıldı.

Öğrenciler Sendikasının liderlerinin okuduğu manifestoda, "Filistin halkı onlarca yıldır, faşist, siyonist, sömürgeci İsrail'in katliamı, saldırısı ve baskısı altında yaşamaktadır. 2 milyona yakın insanın yaşadığı Gazze, dünyanın en büyük açık toplama kampı haline geldi." ifadeleri yer aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin, yeni bir soykırım yaptığı belirtilen manifestoda, İsrail'in saldırılarına "destek verdiği ve ikiyüzlülük yaptıkları gerekçesiyle ABD, Avrupa Birliği ve İspanya hükümeti" eleştirildi.

İsrail devletini Filistinlilere soykırım yapmakla suçlayan öğrenciler, "Filistin topraklarındaki işgalin sona ermesini, emperyalist kölelik uygulanmadan bu topraklarda sosyal adaletin sağlanmasını" talep etti.

Başkent Madrid'de Sol Meydanı'nda başlayan ve İspanya Dışişleri Bakanlığı binasının önünde sonlandırılan eyleme katılan öğrenciler AA muhabirine, "Filistin'de olup bitenlerden büyük üzüntü ve utanç duyuyoruz. Tüm dünya İsrail'e karşı sesini yükseltmeli." dedi.

Öğrenciler Sendikası Genel Sekreteri Coral Latorre de "Filistin halkına dayanışmamızı göstermek için bugünkü eylemi organize ettik. 2 bini çocuk 5 binden fazla insan öldü, hastaneler bombalandı, evler altüst edildi. Bu tam bir soykırım ve insan haklarını savunmak, acil önlem alınmasını istemek için bu eylem önlemli. İsrail'e karşı seferber olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

İspanya'da Filistin'e destek gösterileri hafta sonu da devam edecek.

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