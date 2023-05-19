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Dünya

İspanya'da orman yangını devam ediyor! 8 bin hektarlık alan küle döndü

İspanya'nın batısındaki Caceres şehrinin kuzeyinde çıkan yangınlarda şu ana kadar 8 bin hektarlık alan küle dönerken, 600 kişi tahliye edildi. Alevlerle mücadele devam ediyor.

IHA19 Mayıs 2023 Cuma 17:45 - Güncelleme:
İspanya'da orman yangını devam ediyor! 8 bin hektarlık alan küle döndü
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İspanya'nın Portekiz sınırında yer alan Extremadura özerk bölgesindeki Caceres şehrinin kuzeyinde bulunan Sierra de Gata ve Las Hurdes bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler hızla ilerlerken, hava koşullarının alevlere havadan müdahaleyi zorlaştırdığı belirtildi. 260 itfaiyeci ve 165 askerin alevlere müdahale ettiği yangın nedeniyle Cadalso, Descargamaria ve Robledillo de Gata köylerinde 600 kişi tahliye edildi. Bölgedeki üç yol da trafiğe kapatıldı.

Yangınların kundaklama sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne göre geçtiğimiz yıl İspanya'da çıkan 493 yangında 307 bin hektarlık alan kül olmuştu.

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