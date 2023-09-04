İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2023 Pazartesi / 19 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,775
  • EURO
    28,9276
  • ALTIN
    1668.62
  • BIST100
    8141.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

İspanya'da sel: 3 ölü

İspanya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de kayboldu.

IHA4 Eylül 2023 Pazartesi 20:19 - Güncelleme:
İspanya'da sel: 3 ölü
ABONE OL

İspanya'da etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Başkent Madrid, Toledo şehri, Castile- La Mancha, Katalonya ve Valencia bölgelerinde su taşkınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Toledo şehrinde selde mahsur kalan vatandaşlar helikopterle kurtartılırken, su taşkınları nedeniyle toplu taşıma seferlerinde aksamalar yaşandı. Şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de kayboldu. Acil servis ekipleri kayıpları aramak için harekete geçti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise sel sularının yolları kapattığı, nehirlerde yaşanan taşkınlar nedeniyle köprülerde hasarın meydana geldiği ve araçların sular içinde sürüklendiği görüldü.

İspanya Ulusal Hava Durumu Ajansı (AEMET), metrekare başına 90 litreye kadar yağış görüldüğünü belirtti. Yağışların önümüzdeki pazartesi gününe kadar etkisini azaltarak süreceğini belirten AEMET, alarm kodunu kırmızı ve turuncudan sarıya düşürdüklerini açıkladı.

Selden etkilenenler o anları anlattı

Toledo şehrinde sel felaketinden etkilenen ABD asıllı Isabella Stewart, "Sadece yağmur yağmaya devam etti. Çok korktuk ama biz içeride olduğumuz için güvendeydik" dedi.

Başka bir bölge sakini Ruben Gonzalez, "Buradan 4 blok ötede yaşıyorum ama yağışlar çok güçlüydü. Her yeri su bastı. Bu çok çılgınca" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.