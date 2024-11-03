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Dünya

İspanya'da selde ölenlerin sayısı 217'ye yükseldi! Vatandaşlardan kraliyet ailesine tepki

İspanya'da şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu selde hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye yükseldi.

DHA3 Kasım 2024 Pazar 17:52 - Güncelleme:
İspanya'da selde ölenlerin sayısı 217'ye yükseldi! Vatandaşlardan kraliyet ailesine tepki
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İspanya'da etkili olan selde hayatını kaybedenlerin sayısı, 213'ü Valensiya'da, 4'ü de Kastilya-La Mancha bölgesinde olmak üzere 217'ye yükseldi. Yetkililer, halen kayıpların olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

SİYASİLERE VE KRALİYET AİLESİNE VATANDAŞLARDAN TEPKİ

İspanya Kralı 6. Felipe, Kraliçe Letizia ve Başbakan Pedro Sanchez, selden etkilenen Valensiya'yı ziyaret etti. Halkın tepki gösterdiği siyasetçiler ve kraliyet ailesi kısa sürede bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Yaşanan gerginlik nedeniyle Kral'ın afet bölgelerini ziyareti iptal edildi.

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