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Dünya

İspanya'da son 24 saatte 5 bin 246 yeni vaka tespit edildi

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 5 bin 246 yeni vaka tespit edildi.

AA7 Eylül 2021 Salı 20:18 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 20:18
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Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, ülkede dünden bugüne 138 kişi yaşamını yitirirken, 5 bin 246 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana virüs nedeniyle toplam 85 bin 66 kişi hayatını kaybetti, vaka sayıları da 4 milyon 892 bin 640 kişiye ulaştı.

Son 14 gün esas alınarak açıklanan, her 100 bin kişide tespit edilen ortalama vaka sayısı da düşüşüne devam ederek 160'a geriledi.

Bask, Madrid, Balear Adaları ve Aragon bölgeleri salgının en yoğun görüldüğü yerler olarak öne çıkıyor.

Diğer yandan İspanya'da Kovid-19 aşılama süreci tamamlananların sayısı ülke nüfusunun yüzde 72,5'ine (34 milyon 418 bin 544 kişi) ulaştı.

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