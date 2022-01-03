İspanya'da vakalar rekor kırdı

AA 3 Ocak 2022 Pazartesi 22:48 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 22:48

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, 30 Aralık'tan bugüne kadar ülkede 372 bin 766 yeni vaka tespit edildi ve 168 kişi hayatını kaybetti.

Son 14 günde ülke genelinde her 100 bin kişide belirlenen yeni vaka ortalaması ilk defa 2 bini geçerek 2 bin 296'ya çıktı. Böylece İspanya'da son bir aydır vakalarda tespit edilen yüksek artışlar devam ederek "salgının başından bu yana en yüksek seviye" tespit edildi.

Vakaların en yoğunlukta olduğu bölgeler Aragon, Katalonya, Bask ve Madrid olarak sıralandı.

İspanya'da mevcut durumda 12 bin 339 Kovid-19 hastası hastanelerde tedavi görürken, bunun 1974'ü yoğun bakım ünitelerinde bulunuyor.

- KATALONYA'DA KISITLAMALAR 23 OCAK'A KADAR UZATILACAK

Eğlence mekanlarının kapatılması, zorunlu haller dışında 01.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ve bar, restoran, sinema, tiyatro, müze gibi yerlerde kapasite sınırlamasının olduğu Katalonya'da salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar, 23 Ocak'a kadar uzatılacak.

Yeni vakaların yüzde 80'e yakınının Omicron varyantı olduğu İspanya'da yeni vakalardaki artışlara rağmen okullardaki eğitime öngörüldüğü gibi 10 Ocak'ta başlanacak.

İspanya'da 12 yaş üzerindeki nüfusun yüzde 90'ında Kovid-19'da iki doz aşılama süreci tamamlanırken, 50 yaş üzerine 3. doz ile 5-11 yaş grubuna ilk doz aşılamalara devam ediliyor.

Salgından ölenlerin toplam sayısının 89 bin 573'e çıktığı ülkede, şimdiye kadar 6 milyon 667 bin 511 vaka tespit edildi.

