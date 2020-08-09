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Dünya

İspanya'da yolsuzlukla suçlanan eski kral Carlos, BAE'ye sığındı!

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al-Nahyan ile iyi ilişkileri olduğu yazılan İspanya eski Kralı Juan Carlos, hakkında çıkan 'yolsuzluk' iddialarının ardından BAE'ye gitti.

09 Ağustos 2020 Pazar 10:45 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 10:48
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Hakkında yolsuzluk soruşturmaları sürerken ülke dışına taşınma kararı ile ülkesi İspanya'yı şoke eden eski Kral Juan Carlos'un Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu ortaya çıktı. İspanyol medya grubu NIUS tarafından yayınlanan fotoğrafta, eski kral Carlos'un Abu Dabi havalimanında olduğu görülüyor. 

İspanyol medyası, Carlos'un Dominik Cumhuriyeti'ne ya da Portekiz'e gitmiş olabileceğini yazmıştı. BBC'nin haberine göre 82 yaşındaki Juan Carlos'un Abu Dabi'deki Emirates otelinin bir katını tamamen kapattığı ve buraya yerleştiği bildirildi. Eski Kral Carlos'un Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al-Nahyan ile iyi ilişkileri olduğu haberlerde yer almıştı.

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