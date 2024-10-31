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Dünya

İspanya'da yüzyılın sel felaketi! Ölü sayısı 140'a yükseldi

İspanya'nın doğu ve güney kesimlerinde meydana gelen ve en çok Valensiya bölgesini etkileyen sel felaketinde, ölü sayısı 140'a yükseldi. İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü, “Yıllık yağışın 8 saatte düşmesi” nedeniyle oluşan seli “yüzyılın en kötü dönemi” olarak nitelendirdi.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 18:26 - Güncelleme:
İspanya'da yüzyılın sel felaketi! Ölü sayısı 140'a yükseldi
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İspanya resmi haber ajansı EFE'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, sel felaketinde büyük çoğunluğu Valensiya'da olmak üzere ölü sayısının 140'a yükseldiğini duyurdu.

Haberde, halen çok sayıda kayıp olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu vurgulandı.

Savunma Bakanlığı da felaket bölgesinde mevcut durumda arama ve kurtarma çalışmalarında 1064 askerin görev yaptığını, çok fazla sayıda kayıp kişi olduğunu açıkladı.

"YÜZYILIN EN KÖTÜ DÖNEMİ"

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya bölgesinde "yüzyılın en kötü dönemi" olarak yorumladığı yağışın geçmişte örneği görülmemiş bir şekilde düştüğünü duyurmuş ve "Normalde 1 yılda alınan yağış, sadece 8 saatte düştü." bilgisini vermişti.

Başbakan Pedro Sanchez de bugün Valensiya'ya giderek, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, önceliklerinin arama ve kurtarma çalışmaları olduğunu, olumsuz hava şartlarının bazı yerlerde devam etmesinden dolayı halktan tedbiri elden bırakmamalarını istediklerini söylemişti.

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