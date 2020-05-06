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Dünya

İspanya'daki kuaför ve berberler aylar sonra hizmet vermeye başladı

İspanya'da koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin kaldırılması kapsamında atılan ilk adımda aylardır kapalı olan kuaför ve berberler ilk müşterilerine hizmet verdi.

IHA06 Mayıs 2020 Çarşamba 14:25 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 14:25
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İspanya’da normalleşme çalışmaları sürüyor. İspanya hükümeti, koronavirüse karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi kararı aldı. Sosyal ve ekonomik karantinanın kaldırılması kararının ilk aşamasında küçük ölçekli işletmelerin açılmasına izin vermesinin ardından berberler, kuaförler ve büfeler açıldı. Kuaför ve berberler, aylar sonra ilk müşterilerini kabul etti. Barcelona’nın Mistral Caddesi’nde bulunan kuaför ve küçük marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Küçük işletmelerin hizmet vermeye başlamasına rağmen çeşitli sınırlandırmalar ve önlemlerin alınması gerekiyor. Kuaför ve berberler, yalnızca randevu alan müşterilerine hizmet verebilecek. Kırtasiye malzemeleri satan işletmeler ve büfelerde sosyal mesafe korunacak.

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