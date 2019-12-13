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İspanya'daki siber saldırıların arkasında Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore'nin olduğu iddia edildi

İspanya'da ulusal güvenlikle ilgili resmi kurum ve özel şirketlere yönelik son dönemlerde artan siber saldırıların arkasında Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin olduğu iddia edildi.

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El Pais gazetesinin, Ulusal İstihbarat Merkezi'ne (CNI) bağlı Ulusal Kriptoloji Merkezi (CCN) yetkililerine dayanarak verdiği haberde, ülkede stratejik öneme sahip devlet kurumlarına ve şirketlere yönelik son aylarda ciddi düzeyde 36 önemli siber saldırı tespit edildiği bildirildi.

Haberde, Savunma Bakanlığı, bankalar, avukat büroları ve askeri şirketleri hedef alan siber saldırıların arkasından Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore merkezli bilgisayar korsanı grupların çıktığı belirtildi.

APT29 ve Snake (Rusya), APT39 ve APT33 (İran), Cobalt Gang (Kuzey Kore) ve Emissary Panda (Çin) adlarıyla tespit edilen bilgisayar korsanlarının geçen yılın sonlarında başladıkları siber saldırıları yoğunlaştırdığı bilgisi verildi.

Ransomware olarak adlandırılan, siber güvenliği tehdit eden fidye yazılımların son 2 yılda yüzde 500 arttığını vurgulayan yetkililer, mevcut durumda siber saldırı sorununun İçişleri Bakanlığının en çok endişe duyduğu konuların başında yer aldığını kaydetti.

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