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İspanya, AB'den Juan Guaido'nun 'geçici devlet başkanlığının' tanınmasını istedi

Maduro'ya karşı başlatılan darbe açıklamalarına İspanya'da eklendi. İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Venezeula'da seçime gidilmemesi halinde kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun Avrupa Birliği (AB) tarafından tanınmasını istediklerini duyurdu.

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Bakanlar Kurulu sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Borrell, İspanya hükümetinin, Venezuela'daki durumla ilgili şu anda toplantıda olan AB Dışişleri Konseyine bir teklif sunduğunu söyledi.

Borrell, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan net olarak belli bir zaman içinde ülkesinde seçime gitme kararı almasını istediklerini, bu şartın yerine getirilmemesi halinde Guaido'nun AB tarafından Venezuela'nın "geçici devlet başkanı" olarak tanınması önerisinde bulunduklarını ifade etti.

İspanya Dışişleri Bakanı, sunulan bu önerinin şu anda AB Dışişleri Konseyinde görüşüldüğünü dile getirdi.

Borrell, "İspanya çok çalıştı. AB'yi bu konunun dışında bırakmayacağız. Venezuela ile muazzam olan insani ve kültürel bağlar göz önüne alındığında AB'yi bu işin içine çekmeliyiz." diye konuştu.

Öte yandan İspanya'da Hükümet Sözcüsü İsabel Celaa da basına yaptığı açıklamada, "Venezuela'daki krizin sadece demokratik yollardan çözülmesi için Başbakan Pedro Sanchez liderliğinde İberya-Amerika toplumunda ve Avrupa Birliği'nde hareketlilik yaşanıyor." dedi.

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