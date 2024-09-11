ABD'de başkan adayları Donald Trump ile Kamala Harris arasında dün gece yapılan televizyon münazarası için değerlendirme yapan İspanya'da hükümet yetkilileri kazananın Harris olduğunu savundu.
Özellikle koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi'nden (PSOE) olan bakanlar Harris'e desteklerini ifade eden açıklamalar yaptı."HARRİS, TRUMP'A SOĞUK DUŞ ALDIRMIŞ"
Başbakan Yardımcısı ve Adalet ile Özerk Yönetim Meclisleri arasındaki İlişkilerden sorumlu Bakan Felix Bolanos, "Televizyon münazarasını izlemedim ama okuduklarım ve dinlediklerim kadarıyla Harris, Trump'a soğuk bir duş aldırmış. Kazanan Harris olmuştur. Bundan çok memnunuz, dünya için iyi bir şey." dedi.
"MÜNAZARANIN GALİBİ HARRİS"
PSOE Meclis Sözcüsü Patxi Lopez ise "Öyle görülüyor ki Harris, Trump'ı köşeye sıkıştırmış ve bu münazaranın galibi olmuş. Bu sonuç, herkes için çok önemli olan ABD seçimlerinde dengeyi değiştirebilir. Biz elbette Kamala'yı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Taraflar, yaptıkları ilk münazarada iç politikadan ekonomiye, sınır güvenliğinden dış politikaya kadar birçok başlıkta ayrışan görüşlerini ortaya koymuştu.