İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2024 Perşembe / 27 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2554
  • EURO
    37,322
  • ALTIN
    3063.86
  • BIST100
    8960.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İspanya'dan İsrail'e soğuk duş! Katılmalarına izin verilmeyecek
Dünya

İspanya'dan İsrail'e soğuk duş! Katılmalarına izin verilmeyecek

İspanya Savunma Bakanlığı, soykırımcı İsrail'e yönelik dikkat çeken bir karar aldı. İspanya, İsrail'i uluslararası savunma ve güvenlik fuarından çıkardı.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 13:51 - Güncelleme:
İspanya'dan İsrail'e soğuk duş! Katılmalarına izin verilmeyecek
ABONE OL

İspanya Savunma Bakanlığı, 2025 yılında Madrid'de düzenlenecek 4. Savunma ve Güvenlik Uluslararası Fuarı'na (FEINDEF) İsrail ve İsrailli şirketlerin katılımlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Amparo Valcarce, yaptığı açıklamada, "FEINDEF'e, İsrail'den ya da herhangi bir İsrailli şirketten kurumsal katılım olmayacak. İspanya, Filistin ve Lübnan'da barış ve güvenliğe kendini adamıştır ve uluslararası insani hukuka saygı göstermektedir. FEINDEF buna kayıtsız kalamaz." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın en büyük savunma fuarı olan FEINDEF'den İsrail'in çıkarılması kararının arkasında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında ve Lübnan'daki saldırılarını protesto etmenin yanı sıra aralarında İspanyolların da olduğu uluslararası bir grubun, Batı Şeria'da bulundukları sırada İsrailli askerlerin saldırısına uğramasının da bulunduğu belirtildi.

Dünyanın en önemli ilk 10 savunma fuarından biri olduğu kaydedilen FEINDEF'e 400'den fazla firmanın katılacağı açıklandı.

Fuar, 12-14 Mayıs tarihlerinde Madrid'de düzenlenecek.

Batı Şeria'ya giden uluslararası delegasyonda, eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Jaume Asens de yer alırken, İsrail askerleri, zeytin toplamak için bölgede bulunan Filistinlilere eşlik eden gruba göz yaşartıcı bomba atarak saldırmıştı.

Soykırımcı İsrail'e mühimmat darbesi! 6,5 milyon euroluk anlaşma iptal

Soykırımcı İsrail Gazze'de 5 katlı binayı bombaladı! 93 Filistinli şehit oldu

İspanya'dan İsrail'e kınama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.