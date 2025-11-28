İspanya'dan kalıcı barış için iki devletli çözüm vurgusu

Akdeniz için Birlik 10. Bölgesel Forumu, 27 Avrupa Birliği (AB) ve 16 Akdeniz'e kıyısı olan toplam 43 üye ülkenin Dışişleri Bakanlıkları temsilcilerinin katılımıyla İspanya'nın Barselona kentinde yapıldı.

Forumda konuşan Albares, Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışın ancak iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle mümkün olacağını vurguladı.

Filistin yönetiminin tüm süreç boyunca hazır bulunması gerektiğini söyleyen Albares, "Bu kadar acıya son vermenin ve kalıcı bir barış inşa etmenin zamanı geldi. Bir nebze olsun barışa kavuştuk. ABD barış planı ve onu destekleyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2803 sayılı kararı, iki devletli çözümün uygulanmasında yol gösterici niteliktedir. Bu, tüm Orta Doğu halklarına barış ve güvenliği yeniden sağlayabilecek tek alternatiftir." diye konuştu.

Albares ayrıca Akdeniz için Birlik'in toplantılarına iki yıl aradan sonra ilk kez resmi bir temsilciyle (İsrail'in Madrid Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dana Erlich) katılan İsrail'in, bu forumda Filistinli diplomatlarla bir araya gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

SAFEDİ, İSRAİL'İN ULUSLARARASI HUKUK TANIMAZLIĞINI VE CEZASIZ KALMASINI ELEŞTİRDİ

Toplantıda söz alan Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ise Gazze'deki soykırıma rağmen İsrail'in "uluslararası hukuku tanımayı reddetmesine ve cezasız kalmasına" tepki gösterdi.

"Hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmaya devam edemeyiz." diyen Safedi, Filistinlilere karşı apartheid rejiminin kurulmasını asla kabul etmeyeceklerini, iki devletli bir çözüm arayışının süreceğini kaydetti.

Diğer yandan Safedi ve Albares, "İsrail'in, Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini" belirtti.

Forumda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay temsil etti.