İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9746
  • EURO
    7,5665
  • ALTIN
    385.303
  • BIST100
    101026
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 521'e yükseldi
Dünya

İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 521'e yükseldi

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 331 artışla 23 bin 521'e çıktı.

27 Nisan 2020 Pazartesi 12:10 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 12:11
ABONE OL

Tam Türkiye'yi kötüleyecekti... Bir anda yere yığıldı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.