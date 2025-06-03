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Dünya

İspanya'dan Spike LR2 tanksavar füze sistemi adımı... İsrail'le sözleşme askıya alındı

İspanya Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığında kullanılmak üzere Spike LR2 tanksavar füze sistemi üretiminde önceden anlaştığı bir İsrail şirketinin sözleşmesinin askıya alınması talimatını verdi.

AA3 Haziran 2025 Salı 12:48 - Güncelleme:
İspanya'dan Spike LR2 tanksavar füze sistemi adımı... İsrail'le sözleşme askıya alındı
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İspanyol basınının Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Bakanlık, 3 Ekim 2023'te duyurulan ve yaklaşık 285 milyon avro değerinde olan ve İsrailli Rafael Advanced Defense Systems şirketinin İspanyol yan kuruluşu Pap-Tecnos'a verilen sözleşmenin askıya alınması kararı aldı.

İspanya hükümetinde savunmadan sorumlu Devlet Sekreteri Amparo Valcarce, geçen hafta yaptığı açıklamada, hükümetin İsrail'e "herhangi bir şekilde bağımlılıktan kaçınmak için geri çekilme planları üzerinde çalıştığını" söylemişti.

İspanya hükümeti, özellikle son bir yıldır artan sivil toplum kuruluşlarının ve muhalefetteki sol partilerin baskıları sırasında "İsrail ile kesinlikle bir silah alım veya satım projesi olmadığını" savunsa da bu görüşünü değiştirerek, "bazı programların bir İsrail şirketine teknolojik bağımlılığı olduğunu ve bu nedenle Savunma Bakanlığının geri çekilme planları hazırladığını" kabul etti.

Diğer yandan İspanyol basını, Kara Kuvvetlerinde bugüne kadar kullanılan söz konusu füze sistemlerinin eskidiğini, müttefik ülkelerin ordularında kullanılanlar gibi daha modern olanlarla değiştirilmesi gerektiği konusunda Savunma Bakanlığının araştırmasında teknik yeterliliğinin sadece İsrailli şirkette olduğunun tespit edildiğini yazdı.

İhaleye göre Kara ve Deniz Piyade birliklerini Spike LR2 füzeleriyle donatmak için 5 yıl boyunca yaklaşık 285 milyon avroluk ödenek ayrıldığı kaydedildi.

Bu arada İspanya'da İsrail'e silah ambargosu getirilmesiyle ilgili yasa tasarısının gelecek günlerde Meclis'te oylanması bekleniyor.

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