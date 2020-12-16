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Dünya

İspanya'dan Türkiye açıklaması: Yapıcı diyalog kurmalıyız

İspanya Başbakanı Sanchez, 'Türkiye ile yapıcı diyalog kurmalı ve ajanda oluşturmalıyız.' diye konuştu.

AA16 Aralık 2020 Çarşamba 13:15 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 13:20
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Doğu Akdeniz'le ilgili olarak Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerde "yapıcı diyalog" çağrısını yineledi.

Sanchez, 10-11 Aralık'ta düzenlenen AB Konseyi toplantısıyla ilgili İspanyol meclis genel kurulunda yaptığı bilgilendirme konuşmasında, "Türkiye ile yapıcı diyalog kurmalı ve yapıcı ajanda oluşturmalıyız." dedi.

Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde İspanya'nın politikasının iki temele dayandığını aktaran Sanchez, şunları söyledi:

"İspanya olarak, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile dayanışma içindeyiz. Ama aynı zamanda Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunun, farklı perspektiflerde, çok yönlü ilişkilerimizin olduğunun bilincindeyiz. Başta Suriye ve Libya meselelerinin çözümü veya göç konusunda Türkiye'nin konumunun farkındayız. AB Yüksek Temsilcisi (Josep Borrell) ve AB Komisyonu öncülüğünde Türkiye ile yapıcı diyalog kurmalı ve yapıcı ajanda oluşturmalıyız."

Sanchez, benzer bir açıklamayı 11 Aralık'ta AB Konseyi toplantısının ardından yapmıştı.

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