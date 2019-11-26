İspanya’dan Türkiye’ye zarfta 25 avro gönderdi!  

İspanya Oviedo’dan Troya Müzesi’ne gelen zarfı açan Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, içindeki 25 avro ile mektup ve Troya Ören Yeri’nde bulunan Truva Atı’nın önünde çekilmiş fotoğrafı gördü. Gölcük, Prudencio Antuna Suarez’den gelen mektupta, 14 santimlik tahta Truva atı istediğini yazdığını söyledi.

ZARFTAN AVRO ÇIKTI

Müze Müdürü Gölcük, “Merakla zarfı açtım ve ilk gördüğüm şey A4 kağıdı üzerine yapıştırılmış 25 avro oldu. A4 kağıdının bir yüzünde Troya Ören Yeri’nde atın önünde fotoğraf çektirmiş yaşlı çift gözüküyordu. Kağıdın ters yüzünde, mektup ve iliştirilmiş para vardı. Prudencio Antuna Suarez, müzedeki mağazamızdan yaklaşık 14 santim yüksekliğinde tahta Truva Atı alıp, kendisine kargolamamızı rica etmiş. Binlerce kilometre mesafeden bu merak ve ilgileri beni çok sevindirdi. Kargoyu göndermeye karar verdim; ancak 5 bin kilometre ötedeki bu sevgiye hak ettiği karşılığı göndermek istedim” dedi.

HEDİYE GÖNDERİLDİ

Müze Müdürü Gölcük, Prudencio Antuna Suarez’in istediği tahta Truva Atı ve İspanyolca Troya rehberini, müzedeki mağazadan aldı. İspanya vatandaşı Prudencio Antuna Suarez’in 25 avrosu ise kullanılmadı. Tahta Truva Atı, Troya rehberi ve 25 avro, kargo ile Suarez’e gönderilecek.