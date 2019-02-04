Beş AB ülkesi Juan Guadio'yu 'geçici devlet başkanı' olarak resmen tanıdı

İngiltere, İspanya, Fransa, İsveç ve Avustruya; Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak resmen tanıdıklarını açıkladı.

AVRUPA'DAN MADURO'YA 8 GÜN MÜHLET

Almanya, İspanya, Fransa ve İngiltere 26 Ocak'da koordineli bir şekilde internet üzerinden yaptıkları açıklamada Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya 8 gün içinde başkanlık seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, aksi takdirde Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıyacaklarını açıklamışlardı.

Avrupa'nın Maduro'ya verdiği 8 gün mühlet ise pazar gecesi doldu.

VENEZUELA'DA ABD DESTEKLİ DARBE SÜRECİ

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı muhalif Juan Guaido'nun ülkenin başkenti Caracas'ta düzenlenen Maduro karşıtı gösterilerde kendisini devlet başkanı ilan etmesi ve ilanın hemen ardından Trump’ın yazılı bir açıklama yayımlayarak Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıması iki ülke arasındaki tansiyonu artırmıştı.

Brezilya, Artantin gibi çok sayıda Güney Amerika ülkesi tarafından tanınan Guaido'ya Avrupa'dan da destek açıklamaları gelmiş; Türkiye, Rusya, Çin, Meksika, Küba ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya desteklerini ilan etmişti.