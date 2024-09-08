İspanya'dan Venezuela'da hakkında tutuklama emri çıkarılan muhalefet adayına siyasi sığınma

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Edmundo Gonzalez, İspanyol Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla Caracas'tan İspanya'ya doğru yola çıktı. İspanya hükümeti, onun talebi üzerine transfer edilmesi için gerekli diplomatik ve maddi araçları ayarlamıştır. İspanya hükümeti, başta siyasi liderler olmak üzere tüm Venezuelalıların siyasi haklarına ve fiziksel bütünlüğüne olan bağlılığını yineler." ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de Başbakan Pedro Sanchez ile Çin'e gitmeden önce gazetecilere yaptığı kısa değerlendirmede, Edmundo Gonzalez ile İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçaktayken bir telefon görüşmesi yaptığını, kendisine "iyi olmasından ve İspanya'ya gelmesinden dolayı duydukları memnuniyeti ilettiğini" söyledi.

"Siyasi haklara, ifade ve gösteri özgürlüğüne ve tüm Venezuelalıların fiziksel bütünlüğüne olan bağlılıklarını İspanya hükümeti adına yinelediğini" aktaran Albares, Venezuelalı muhalefet liderine İspanya'da siyasi sığınma hakkı verileceğini kaydetti.

Venezuela'da 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminde muhalefet koalisyonunun adayı olarak yarışan 75 yaşındaki eski diplomat Gonzalez için tutuklama emri çıkarılmıştı.

Venezuela'da 28 Temmuz'daki seçimlerin resmi sonuçlarını kabul etmeyen ve seçimleri kazandığını ileri süren 75 yaşındaki eski diplomat Gonzalez, komplo kurmak, belgede sahtecilik ve yetki gasbı gibi çeşitli suçlarla itham ediliyor.

Gonzalez, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu 28 Temmuz'daki seçimlerin galibi ilan eden Ulusal Seçim Konseyini (CNE) seçimde hile yapmakla suçlamış ve sonuçları geçersiz kabul etmesinin ardından hakkında cezai soruşturma başlatılmıştı.

"Yasalara itaatsizlik" suçlamasıyla üç kez Cumhuriyet Savcılığına ifadeye çağırılan ancak "can güvenliği bulunmadığı" gerekçesiyle ifade vermeye gitmeyen Gonzalez hakkında "kaçma şüphesiyle" yakalama kararı çıkarılmıştı.

- MADURO ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANMIŞTI



CNE'nin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 oyla Venezuela'daki devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

İspanya hükümeti de Venezeula'daki seçimlerin kayıtlarının "kapsamlı ve doğrulanabilir" şekilde yayımlanıncaya kadar açıklanan seçim sonuçlarını tanımayacağı açıklamış ve Avrupa Birliği'nde (AB) Venezuela yönetimine karşı alınacak ortak kararlara da önderlik edeceğini duyurmuştu.