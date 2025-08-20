İspanya'nın ormanları kül oldu: Alevlerle mücadele günlerdir sürüyor

İspanya, günlerdir devam eden orman yangınlarını kontrol altına almak için mücadelesini sürdürüyor.<img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2025/08/20/38876980.jpg'/><p>Leon bölgesinde bulunan Canalejas ve Palacios de Jamuz yerleşkelerinin etrafındaki orman yangınlarının yaşandığı alanlar havadan görüntülendi. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2025/08/20/38876981.jpg'/><p>İspanya genelinde bu yıl içinde şimdiye kadar 120 bin hektara yakın ormanlık alan kül oldu.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2025/08/20/38876971.jpg'/>