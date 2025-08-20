İspanya'nın ormanları kül oldu: Alevlerle mücadele günlerdir sürüyor

İspanya, günlerdir devam eden orman yangınlarını kontrol altına almak için mücadelesini sürdürüyor.

Leon bölgesinde bulunan Canalejas ve Palacios de Jamuz yerleşkelerinin etrafındaki orman yangınlarının yaşandığı alanlar havadan görüntülendi.

İspanya genelinde bu yıl içinde şimdiye kadar 120 bin hektara yakın ormanlık alan kül oldu.