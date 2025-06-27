İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8793
  • EURO
    46,73
  • ALTIN
    4218.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İspanya'nın talebi İsrail'i rahatsız etti! İki ülke arasında diplomatik kriz
Dünya

İspanya'nın talebi İsrail'i rahatsız etti! İki ülke arasında diplomatik kriz

İspanya'nın, Avrupa Birliği'nden (AB) 'İsrail ile olan ortaklık anlaşmasını askıya alması' talebi, İspanya ile İsrail arasında diplomatik krize neden oldu. İspanya Dışişleri Bakanlığı, 'İspanya hükümetiyle ilgili kabul edilemez açıklaması' nedeniyle İsrail'in Madrid Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dan Poraz'ı, Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

AA27 Haziran 2025 Cuma 07:19 - Güncelleme:
İspanya'nın talebi İsrail'i rahatsız etti! İki ülke arasında diplomatik kriz
ABONE OL

AB Konseyi'nin Brüksel'de yaptığı toplantıda, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in üye ülkelerin liderlerinden AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nı askıya almalarını talep etmesi üzerine yazılı açıklama yapan İsrail'in Madrid Büyükelçiliği, bunun "Ahlaki açıdan savunulamaz" olduğunu ileri sürdü.

İsrail Büyükelçiliği, İspanya'nın bu tutumundan dolayı, "tarihin yanlış tarafına yerleştirileceğini" ifade ederek, "İspanyol hükümetinin benimsediği tutum, İspanya'yı, Orta Doğu'ya ilişkin Avrupa tutumunun en uç ve giderek daha da izole edilmiş tarafına yerleştiriyor." iddiasında bulundu.

Kısa sürede bu açıklamaya cevap veren İspanya Dışişleri Bakanlığı, "İspanya hükümetiyle ilgili kabul edilemez açıklaması" nedeniyle İsrail'in Madrid Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dan Poraz'ı, Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, 23 Haziran'daki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda AB'deki mevkidaşlarından, İsrail-AB Ortaklık Anlaşması'nın derhal askıya alınmasını, silah ambargosu uygulanmasını ve İsrailli sorumlular için bireysel yaptırımlar istemişti.

İsrail, İspanya'nın Mayıs 2024'te Filistin devletini resmi olarak tanımasından sonra Madrid'deki büyükelçisini geri çektiği için halen maslahatgüzar seviyesinde temsil ediliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Arnavutköy'de sokak ortasında magandalık: Genç çocuğu sopalarla dövdüler! İşte o dehşet anları...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.