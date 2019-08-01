İspanyol polisinden ibretlik ceza! Attığı buzdolabını geri taşıttılar
İspanya polisi, eski buzdolabını bir tepeden aşağıya atan kişiyi ders niteliğinde bir cezaya çarptırdı. Geri dönüşüm projeleriyle dalga geçen kişiye hem para cezası hem de geri taşıma cezası verildi.
- TM Dijital Haber Merkezi
İspanya’da ismi açıklanmayan bir kişi, aracının bagajından çıkardığı eski bir buzdolabını bir tepeden aşağı atarken görüntülendi.
Endülüs bölgesinde yer alan Almeria kentindeki Olula del Rio kasabasında meydana gelen olayın faili olan kişi, İspanyol polisini harekete geçirdi.
HEM GERİ TAŞIMA HEM DE PARA CEZASI
İspanya polisinin, yayımlanan bir video aracılığıyla durumu fark etmesinin ardından bu kişiye 45 bin euro para cezası kesildi. Bunun yeterli olmadığını düşünen polis yetkilileri, adamın buzdolabını oradan çıkararak doğru bir şekilde dönüşüme sokmasını sağladı.
ÇAMAŞIR MAKİNESİ ATAN KİŞİNİN DE PEŞİNE DÜŞÜLDÜ
İspanya Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, buzdolabını atan kişinin ardından bu kez de çamaşır makinesini tepeden aşağı atan bir kişinin peşine düşüldüğü bildirildi.
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