Endülüs bölgesinde yer alan Almeria kentindeki Olula del Rio kasabasında meydana gelen olayın faili olan kişi, İspanyol polisini harekete geçirdi.

HEM GERİ TAŞIMA HEM DE PARA CEZASI

İspanya polisinin, yayımlanan bir video aracılığıyla durumu fark etmesinin ardından bu kişiye 45 bin euro para cezası kesildi. Bunun yeterli olmadığını düşünen polis yetkilileri, adamın buzdolabını oradan çıkararak doğru bir şekilde dönüşüme sokmasını sağladı.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ ATAN KİŞİNİN DE PEŞİNE DÜŞÜLDÜ

İspanya Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, buzdolabını atan kişinin ardından bu kez de çamaşır makinesini tepeden aşağı atan bir kişinin peşine düşüldüğü bildirildi.