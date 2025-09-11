İspanyollar Filistin için yine sokakta! Bisiklet yarışına Netanyahu tepkileri engel oldu

İspanya'daki bisiklet yarışı La Vuelta'nın 18. etabına ev sahipliği yapan, ülkenin kuzeyindeki Valladolid'de normalde 27,5 kilometre olan "zamana karşı bireysel yarışların" olduğu parkur, İsrail karşıtı eylemler nedeniyle güvenlik gerekçesiyle son anda 12 kilometreye indirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın arkadaşı olarak bilinen Sylvan Adams'ın sahibi olduğu "Israel-Premier-Tech"adlı İsrail takımının La Vuelta'da olmasını protesto eden İspanyollar, 27 Ağustos'tan bu yana İspanya'daki tüm etaplarda yaptıkları gösterileri bugün de sürdürdü.

İsrail'in uluslararası spor müsabakalarında ilk defa bu kadar yoğun bir şekilde protesto edildiği La Vuelta'nın Valladolid ayağında, her köşeye bir Filistin bayrağı konuldu.

Belirli noktalarda gösterilerini yoğunlaştıran İspanyollar, Filistin bayrakları sallayarak, "Soykırımı durdurun", "Katil Netanyahu", "Bu bir savaş değil, soykırım", "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Yarış dolayısıyla kent içinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken "zamana karşı bireysel yarışlara" katılan her bisikletçi, motosikletli birer jandarmayla korundu.

İsrail takımına bağlı bisikletçilerin ise iki jandarmayla parkurda korunması dikkati çekti.

"Israel-Premier-Tech" takımı, baskılar üzerine güvenlik gerekçesiyle bisikletçilerinin formalarındaki İsrail yazısını son iki yarışta çıkartsa da Valladolid'de yazının geri konulduğu görüldü.

Gösteriler sırasında polis, bazı kişileri gözaltına aldı.

- "İSRAİL'İN GAZZE'DE YAPTIKLARINA TÜM DÜNYANIN KARŞI GELMESİ, TEPKİ GÖSTERMESİ GEREKİR"

Burada İsrail karşıtı gösterilere katılan İspanyollardan AA muhabirine konuşan Patricia, "Çocukların ölmesini, soykırım devam etmesini istemediğimizden dolayı burada protesto ediyoruz. Filistinliler yurtlarından edilmemeli. Barış, sadece barış istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi Jorge de "İsrail'in Gazze'de yaptıklarına tüm dünyanın karşı gelmesi, tepki göstermesi gerekir. Ukrayna'ya saldırdığı için Rusya'ya spor müsabakaları engellenirken Gazze'de soykırım yapan İsrail'e hiçbir şey yapılmaması doğru değil, buna izin verilmemeli." diye konuştu.

Göstericilerden Miguel de "Şu anda Gazze'de olanlar soykırımdır. Sivil toplumun sokaklara çıkıp bunu haykırmasından başka elinden gelen hiçbir şey yok. Ben emekli bir esnafım, sokaklara çıkıp soykırım var diye bağırıyorum." dedi.

- İSRAİL KARŞITI EYLEMLER NEDENİYLE MADRİD'DEKİ SON YARIŞIN YAPILMASINA ŞÜPHELİ BAKILIYOR

Yoğun gösterilerden dolayı bu zamana kadar iki kez (3 Eylül'de Bilbao ve 9 Eylül'de Galiçya) bitiş çizgisinden önce sonlandırılan La Vuelta, 14 Eylül'de başkent Madrid'de sona erecek.

Ancak Madrid'de İsrail karşıtı çok büyük bir eylem beklendiğinden, yarışın başkentte yapılıp yapılmayacağı konusunda endişeler devam ediyor.

Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşları ve Podemos gibi siyasi partiler, halka "La Vuelta'da İsrail'e karşı seferberlik" çağrısı yapıyor.

Sağ görüşlü Halk Partili Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, "Bence soykırım yok." dediği açıklaması nedeniyle tepki alırken yaşanan gerginliklerden dolayı, neredeyse bir NATO Zirvesi gibi 2 binden fazla polis ve jandarmanın Madrid'deki yarışlarda görevlendirildiği belirtiliyor.

Ayrıca İspanya'daki Ulusal Mahkemede La Vuelta'daki protestolarda "İsrail takımına karşı nefret suçu" işlendiği iddiasıyla dava açılması için yasal girişim başlatıldığı kaydedildi.

Diğer yandan İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararını yürürlüğe koyan İspanya'da Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail takımının yarış dışı bırakılmasından yana olduğunu açıklamış, Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego da yarış boyunca yapılan İsrail karşıtı gösterileri savunmuştu.

- DANİMARKALI BİSİKLETÇİ VİNGEGAARD'DAN İSRAİL KARŞITI GÖSTERİLERE DESTEK

La Vuelta'nın favorileri arasında gösterilen Danimarkalı bisikletçi Jonas Vingegaard da yaptığı açıklamada, İsrail'i protesto edenleri savunarak "İnsanlar bunu bir sebepten yapıyor. Olanlar korkunç. Sanırım protesto edenler seslerini duyurmak istiyor, bu yüzden medyanın onlara ses vermesi gerekiyor." demişti.