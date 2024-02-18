İsrail 135 gündür Gazze'ye hava, kara ve denizden bombalamaya devam ediyor

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 135. gününde sürüyor.MISIR'DAN İSRAİL'E "REFAH'TAN FİLİSTİNLİLERİN ÇIKARILMASI MİLLİ GÜVENLİĞİMİZİ TEHDİT EDER" UYARISI
Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ile Deyr el-Belah ve Ez-Zevayide bölgelerinin hedef alınması sonucu en az 40 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çok sayıda evin hedef alınması sonucu ise 20 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı.
İsrail uçakları Refah kentinde de 9 evi bombalayarak 13 kişiyi öldürdü, onlarca kişiyi yaraladı. İşgal savaş gemileri de Refah kentinin güneyi ve doğusunu kapsayan top atışlarının ardından sahilini yoğun bir şekilde bombaladı.
İsrail'in Gazze kent merkezinde farklı noktalarda evlere yönelik düzenlediği saldırılarda da en az 10 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 28 bin 858 Filistinli öldürüldü, 68 bin 677 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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