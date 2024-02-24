İsrail 141 gündür aralıksız bombalıyor! Gazze'de can kaybı 29 bin 606'ya yükseldi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 141. gününde sürüyor.

İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'Nİ GECE BOYUNCA YOĞUN ŞEKİLDE BOMBALADI

İsrail ordusu, gece boyu Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava, kara ve denizden şiddetli saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insanlık felaketine yol açtığı Gazze'ye yönelik saldırılarına 141. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze kent merkezi olmak üzere çeşitli noktalara yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah, Nusayrat, Ez-Zeytun, Bureyc ve El-Megazi bölgelerindeki evlere havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinliyi öldürdü, onlarca kişiyi de yaraladı.

Söz konusu bölgelere yönelik devam eden bombardıman nedeniyle ambulanslar ölü ve yaralılara ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyor.

Gazze'nin Sabra, Tel el-Heva ve Ed-Derec mahalleleri de yoğun topçu bombardımanına maruz kaldı ve onlarca kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu ve batı bölgeleri de İsrail'in yoğun topçu bombardımanına tanık oldu.

İsrail topçu birlikleri ayrıca Refah'ın batısındaki El-Mevasi'de yerinden edilenlerin kaldığı barınma merkezleri ve çadırların yakınına da çok sayıda top mermisi attı.

GAZZE'DE CAN KAYBI 29 BİN 606'YA YÜKSELDİ

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı, son 24 saatte 92 artarak 29 bin 606'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 141 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in son 24 saatte 92 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 29 bin 606'ya yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 123 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 69 bin 737'ye çıktığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, gece boyu Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava, kara ve denizden şiddetli saldırılar gerçekleştirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden savaşın, benzeri görülmemiş bir yıkıma yol açtığını belirtti.

İsrail'in 141 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 29 bin 606'ya yükseldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim yeri planının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Cenevre Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nden Prof. Dr. Marco Sassoli, Gazze'deki insani duruma ilişkin, "İnsani yardımın (Gazze'ye) girişi için çözümler bulunmasının mümkün olduğunu düşünüyorum. Şu anda Gazze Şeridi'nde birçok yer İsrail'in kontrolünde, Filistinlilerin yaşadığı yerlerde insani yardım dağıtılmalı. İsrail kontrol sahibi olmadığı yerlerde de yardımın girişine izin vermeli." dedi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Uluslararası Adalet Divanında (UAD), İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alınacağı ve danışma görüşünün verileceği duruşmalarda 26 Şubat'ta Türkiye adına Dışişleri Bakanlığının yapacağı sunumu takip edeceklerini bildirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Bu bir soykırım değilse, soykırımın ne olduğunu bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile çıkan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.

06:11 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok kentine baskın düzenlediği belirtildi.

03:47 ABD yönetiminin, Arap ülkelerinin Gazze'de savaş sonrasıyla ilgili bir plan hazırladığını İsrail'e ilettiği belirtildi.

01:23 Fas'ın 50 kentinde, İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

01:22 İsrail Savaş Kabinesinin, Gazze'de ateşkes ve esir takası amacıyla Paris'te yürütülen müzakerelere katılan İsrail heyetinin yetkilerinin genişletilmesine karar verdiği belirtildi.

00:08 İsrail'in Gazze Şeridi'nde "güvenlik kuşağı" kurmaya çalışarak, "savaş suçu" işlediği belirtildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 410 Filistinli öldürüldü, 69 bin 465 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 238'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 576 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah, 11 Emel, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, biri asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.