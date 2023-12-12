İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2023 Salı / 30 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0515
  • EURO
    31,382
  • ALTIN
    1854.95
  • BIST100
    7765.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

İsrail, 20 askerini yanlışlıkla öldürdü

İsrail ordusunun, Gazze'de 27 Ekim'den bu yana 20 askerini 'hatayla' öldürdüğü belirtildi.

AA12 Aralık 2023 Salı 15:16 - Güncelleme:
İsrail, 20 askerini yanlışlıkla öldürdü
ABONE OL

İsrail Ordusu Radyosunun askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, Gazze'deki kara saldırılarında 20 İsrail askerinin "dost ateşi" sonucu öldüğü kaydedildi.

Yanlışlıkla vurulan asker sayısının, Gazze'deki çatışmalarda ölen 105 İsrail askerinin yaklaşık beşte birini oluşturduğuna işaret edilen haberde, 13 askerin Filistinli direnişçi zannedildiği için öldürüldüğü aktarıldı.

Haberde, 2 askerin tank ve zırhlı personel taşıyıcıların altında kalması sonucu, 2'sinin tanklardan açılan ateşte, 2 askerin isabet eden şarapnel parçaları neticesinde ve 1 askerin de İsrail güçlerinin hedef göstermeksizin attığı "kör kurşunun" isabet etmesi sonucu öldüğü kaydedildi.

İsrail ordusuna göre, bu kayıpların sayısı, "sahadaki askeri güçlerin çokluğu, çatışmanın süresi ve niteliği, bitkinlik, operasyonel disiplinsizlik ile askeri güçler arasındaki koordinasyon eksikliği gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanıyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana ölen askerlerinin sayısını, 105'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 434'e yükseldiğini açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.