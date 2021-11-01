İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2021 Pazartesi / 26 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5484
  • EURO
    11,0546
  • ALTIN
    548.513
  • BIST100
    1533.89
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail, 20 ay sonra aşısını tamamlamış turistlere kapılarını yeniden açtı
Dünya

İsrail, 20 ay sonra aşısını tamamlamış turistlere kapılarını yeniden açtı

İsrail yönetimi, yaklaşık 20 ay süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının ardından Kovid-19 aşılarını tamamlamış veya Kovid-19'u atlatan bireysel gezecek turistlerin ülkeye girişine izin vermeye başladı. Turistlerin uçuştan en fazla 72 saat önce yapılmış negatif test sonucunu göstermeleri ve İsrail'e gelişte de yeni bir test yaptırmaları zorunlu.

AA1 Kasım 2021 Pazartesi 14:42 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 14:42
ABONE OL

Alınan karar doğrultusunda, Mart 2020'den bu yana ilk kez, ikinci doz aşıyı yaptırmalarının veya Kovid-19'u atlatmalarının üzerinden 6 aydan fazla zaman geçmeyen ya da üçüncü doz aşısını yaptıran bireysel seyahat eden turistlerin ülkeye girişine izin verildi.

Ülkeye gelecek turistlerin ikinci veya üçüncü doz Kovid-19 aşısını olmalarının üzerinden de en az 14 gün geçmesi gerekiyor.

Turistlerin uçuştan en fazla 72 saat önce yapılmış negatif test sonucunu göstermeleri ve İsrail'e gelişte de yeni bir test yaptırmaları zorunlu.

İsrail yönetimi, eylül ayından itibaren turistlerin gruplar halinde ülkeye girişine izin vermeye başlamıştı.

İsrail, Kovid-19 salgını nedeniyle Mart 2020 itibarıyla kapılarını turistlere kapatmıştı.

Turizm Bakanlığının verilerine göre, salgın nedeniyle kapılarını kapatan İsrail'e gelen turist sayısı, 2020'de bir önceki yıla oranla yüzde 81 düşerek 850 binde kalmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.