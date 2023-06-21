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Dünya

İsrail 20 yıl sonra Batı Şeria'ya İHA ile saldırı düzenledi

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 3 Filistinli şehit oldu. Söz konusu saldırı Batı Şeria bölgesine yaklaşık 20 yıl sonra düzenlenen ilk İHA saldırısı oldu.

IHA21 Haziran 2023 Çarşamba 22:51 - Güncelleme:
İsrail 20 yıl sonra Batı Şeria'ya İHA ile saldırı düzenledi
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İsrail, Filistin'in Batı Şeria bölgesine yaklaşık 20 sonra ilk kez İHA saldırısı düzenlendi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İHA saldırısı ile bir aracı hedef alırken, araçta bulunan 3 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail güçlerinin saldırının ardından araçta bulunan Filistinlilerin cansız bedenlerini ele geçirdiği aktarılarak, araçta 3 silah bulunduğu ifade edildi.

IDF ve Şin Bet tarafından yapılan ortak açıklamada, İHA saldırısında öldürülen kişilerin Cenin şehrinin kuzeyindeki Jalameh kontrol noktasına ateş açtığı ifade edilerek, öldürülen kişilerin Batı Şeria'nın kuzeyinde son zamanlarda meydana gelen silahlı saldırılardan sorumlu olduğu aktarıldı.

Öte yandan İsrail güçlerinin 19 Haziran'da Cenin mülteci kampına düzenlediği helikopter destekli saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, 91 Filistinli de yaralanmıştı. Söz konusu saldırının ardından dün Ramallah kentinin kuzeyindeki Eli yerleşim bölgesinde silahlı saldırı düzenlenmiş, 4 İsrailli hayatını kaybetmiş, 4 İsrailli de yaralanmıştı.

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