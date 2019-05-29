İsrail, 312 Filistinliyi şehit etti

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İsrail 2018'de 312 Filistinliyi şehit etti

İsrail, 2018'de 57'si çocuk 312 Filistinliyi şehit etti, yaklaşık 8 bin 300 kişiyi yaraladı.

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İnsan Haklarından Sorumlu Filistin Otoritesi Başkanı Ammar ed-Duveyk, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği basın toplantısında, otoritenin, İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği insan hakları ihlalleriyle ilgili 24 yıldan beri yayımladığı yıllık raporunu açıkladı.
 
İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği insan hakları ihlallerinden dolayı tehlikeli gelişmelerin yaşandığı 2018'in Filistinliler için zor bir yıl olduğunu söyleyen Duveyk, İsrail'in, ABD'nin desteği ve teşvikiyle Kudüs de dahil Batı Şeria'yı kontrol altına alma ve İsrail topraklarına katma konusunda yeni bir aşamaya geçtiğini kaydetti.
 
Duveyk'in, basın toplantısında açıkladığı raporda, 2018 yılının, İsrail'in Gazze'ye 2014 yılında düzenlediği saldırıdan beri en çok Filistinlinin şehit edildiği yıl olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.
 
Raporda, İsrail'in, 2018'de Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi'nde 57'si çocuk 312 Filistinliyi şehit ettiği, yaklaşık 8 bin 300 Filistinliyi yaraladığı kaydedildi.
 
İsrail'in 2018'de bin 63'ü çocuk, 140'ı kadın ve kız, 6'sı eski milletvekili ve 38'i gazeteci olmak üzere toplam 6 bin 489 kişiyi gözaltına aldığı dile getirilen raporda, Filistinlilere ait 538 ev ve tesisi de yıktığı aktarıldı.
 
Raporda, İsrail'in ayrıca Filistinlilere ait arazi ve mahsullere saldırı, Filistinlileri araç ile ezme, darp etme ve üzerilerine ateş açmanın da aralarında bulunduğu 499 saldırı düzenlediği belirtildi.
 
Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu 2018'de 2'si çocuk 8 Filistinli şehit olmuştu. Yahudi Yerleşimcilerin araçlarıyla ezmeleri sonucu 4, ateş açmaları sonucu 3 ve bir kadın da Yahudi yerleşimcilerin attığı taşın başına isabet etmesi sonucu şehit olmuştu.

80 metre fren izi bıraktı, serbest bırakıldı...

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