İsrail, 2022 yılında 215'i aşkın Filistinli gazeteciyi hedef aldı

Merkezi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Gazetecilere Destek Komitesi, 3 Mart Filistinli Yaralılar Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Filistinli gazetecilerin, İsrail işgal güçlerinin devam eden saldırıları nedeniyle tehlikeli şartlar altında görev yaptıkları vurgulandı.

İsrail güçlerinin, genelde Filistinli vatandaşlara, özelde gazetecilere karşı uluslararası hukuka aykırı "silahlar" kullandığı aktarılan açıklamada, "İsrail, 2022 yılında işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 215'i aşkın Filistinli gazeteciyi hedef aldı." denildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, gazetecilerin haber yapmaları ve görüntü almalarına engel olmak için gerçek ve plastik mermi, göz yaşartıcı gaz bombası, tazyikli su ve ses bombası kullandığına işaret edilerek, "İsrail'in bu eylemleri, basın yeleği giymelerine rağmen bazı gazetecilerin yaralanmasına, bazısının engelli durumuna düşmesine neden oldu." ifadesine yer verildi.

Gazetecilere yönelik en çok ihlalin, Batı Şeria ve Kudüs'te 54 gazetecinin yaralandığı Mayıs 2022'de gerçekleştiği hatırlatılan açıklamada, İsrail güçlerinin, gazetecilere yönelik devam eden ihlallerle basın özgürlüğünü hedef aldığı, işlenen suçların ortaya çıkmasını engellemek için gazetecileri susturmaya çalıştığı kaydedildi.

İnsan hakları kuruluşlarına, Filistinli yaralı gazetecilerin dramına ışık tutulması çağrısı yapılarak, İsrail'den, basın mensuplarına yönelik işlediği suçlar nedeniyle hesap sorulması istenen açıklamada, uluslararası kurumlardan da İsrail'in gazetecilere yönelik ihlallerine müdahale edilmesi ve görevlerini yapan basın mensuplarına koruma sağlanması talep edildi.