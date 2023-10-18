İsrail 24 saatte 678 Filistinliyi katletti

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de 433 aileyi katlettiği ve bu ailelerden toplam 2 bin 421 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail'in son 24 saatte 471'i El-Ehli Baptist Hastanesinden olmak üzere 678 kişiyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, Gazze'de şu ana kadarki toplam can kaybı 3 bin 478, yaralı sayısı da 12 bin 65 olarak kayda geçti.

- Gazze'de ölenlerin yüzde 70'i kadın, çocuk ve yaşlı

Açıklamada, İsrail saldırılarında 4 bin 821 binanın tamamen yıkıldığı, bu yapıların 12 bin 845 haneyi kapsadığı kaydedildi.

Yaklaşık 121 bin dairenin İsrail saldırılarında zarar gördüğü belirtilen açıklamada, bunlardan 9 bin 55'inde ikamet etmenin mümkün olmadığı aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da enkaz altında kalan 1300 kişi hakkında kayıp bildirimi yapıldığını, bunlardan 600'ünün çocuk olduğunu duyurdu.

Bakanlık, İsrail saldırılarında ölenlerin yüzde 70'inin kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğunu bildirdi.

- Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hizmetlerini durduran UNRWA'ya çağrı

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin verdiği bilgilere göre, İsrail saldırılarının başından bu yana Gazze Şeridi'nde 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Bunlardan 600 bininin bölgenin kuzeyi ve Gazze kentinden olduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilerine Yardım Ajansının (UNRWA), Gazze Şeridi'nin kuzeyinden çekilerek hizmetlerini sonlandırmasıyla yerinden edilen kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı ve felaket yaşam koşullarıyla mücadele ettiği bildirildi.

Gazze'deki hükümet, UNRWA'yı Gazze'nin kuzeyindeki çalışmalarını yeniden canlandırmaya ve barınma merkezlerindeki yerinden edilmiş insanlara karşı sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı.

İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısının "katliam suçu" olarak nitelendirildiği açıklamada, Tel Aviv'in bu suçu inkar girişiminin reddedildiği belirtildi.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 64 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.