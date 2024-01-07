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Dünya

İsrail 4'ü kardeş 6 Filistinliyi İHA ile katletti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda ölenlerden 4 kişinin kardeş olduğu ifade edildi.

AA7 Ocak 2024 Pazar 10:22 - Güncelleme:
İsrail 4'ü kardeş 6 Filistinliyi İHA ile katletti
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Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cenin'in güneyindeki Şehitler Kavşağı yakınında toplanan Filistinli gençlere İsrail'in İHA ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu 6 kişi öldü.

Filistin resmi ajansı WAFA da saldırıda ölenlerden 4 kişinin kardeş olduğu bilgisine yer verdi.

İsrail askerleri, buldozerlerle Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na da baskın düzenledi ve kentteki altyapıyı tahrip etti.

Filistinlilere ait çok sayıda eve baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar çıktı.

- YARALANAN İSRAİL POLİSLERİNDEN BİRİ ÖLDÜ

Öte yandan İsrail ordusu ve polisinden yapılan ortak açıklamada, Cenin'e baskın sırasında İsrail güçlerine ait aracın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2'si ağır 4 İsrail sınır polisinin yaralandığı ifade edildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde patlamanın etkisiyle İsrail güçlerine ait bir aracın devrildiği yer aldı.

Yaralanan sınır polislerinin İsrail'in kuzeyindeki bir hastaneye kaldırıldığı daha sonra yapılan açıklamada ise yaralı kadın polis Shai Garmai'nin öldüğü bildirildi.

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