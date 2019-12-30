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Dünya

İsrail 50 adet F-35 daha istiyor

İsrail, 50 adet üçüncü bir F-35 filosunun satın alınması hakkında Lockheed Martin'e bir bilgi talebi sundu.

TM Dijital Haber Merkezi30.12.2019  18:30 - Güncelleme: 30.12.2019  18:30

İsrail, İsrail Hava Kuvvetleri'nin (IAF) 50 adet daha F-35 satın alınması hakkında Lockheed Martin'e bir bilgi talebi sunduğu bildirildi. Su anda IAF'ın envanterinde 20, siparişte bekleyen 30 adet F-35 savaş uçağı bulunuyor.


İsrail, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Lockheed Martin'e ilettiği bilgi talebine karşılık şirket, "Talebe yanıt olarak ilgili tüm belgeler hazırlanıyor." açıklamasında bulundu.


İsrail'in, F-35 savaş uçaklarının yanı sıra, ABD savunma yardım parasını kullanarak 5 ila 7 tanker uçağı ve helikopter satın almayı planladığı da bildirildi.

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

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