İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2025 Pazartesi / 15 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7509
  • EURO
    43,6149
  • ALTIN
    4084.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail 58 yıl önce dondurduğu süreci yeniden başlattı! İşgal kalıcı hale getirilecek... Filistin'den sert tepki: Tehlikeli bir adım
Dünya

İsrail 58 yıl önce dondurduğu süreci yeniden başlattı! İşgal kalıcı hale getirilecek... Filistin'den sert tepki: Tehlikeli bir adım

İsrail, 1967'deki işgalin ardından dondurduğu Batı Şeria'daki arazi tescil işlemlerini yeniden başlatılmasına onay verdi. Filistin ise İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da arazi kayıt sürecini yeniden başlatma kararını kınayarak, bu adımı 'zorla yerinden etme ve etnik temizlik' politikasının bir parçası olarak değerlendirdi.

AA12 Mayıs 2025 Pazartesi 08:04 - Güncelleme:
İsrail 58 yıl önce dondurduğu süreci yeniden başlattı! İşgal kalıcı hale getirilecek... Filistin'den sert tepki: Tehlikeli bir adım
ABONE OL

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, dünkü oturumunda kabinenin arazi tescil işlemlerinin yeniden başlamasına onay verdiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da kararın Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin "itibarını yeniden kazandıracağını ve Filistin Yönetimi'nin C bölgesini kontrol etme girişimlerini başarısızlığa uğratacağını" belirtti.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Katz, sürecin Savunma Bakanlığı liderliğinde yürütüleceğini söyledi.

İsrail, Batı Şeria'daki arazi tescil işlemlerini 1967'deki işgalin ardından dondurmuştu. Oslo Anlaşması uyarınca ise Filistin Yönetimi yalnızca "A" ve "B" bölgelerinde arazi tescili yapabiliyor, "C" bölgesi bu yetkinin dışında tutulmuştu.

Yeni kararla, İsrail'in Batı Şeria'da kurduğu ve işgal bölgesindeki arazi mülkiyet işlemlerini yürüten resmi birim, "C" bölgesindeki arazilerin tapu kayıtlarını düzenleyecek, satış izinleri verecek, harçları toplayacak ve kayıt işlemlerini denetleyecek. Bu durum, Filistin Yönetimi'nin bu bölgelerdeki yetkilerini daha da sınırlayacak.

FİLİSTİN'DEN, İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ ARAZİ TESCİLİNİ YENİDEN BAŞLATMA KARARINA TEPKİ

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Batı Şeria'da arazi tescil işlemlerine yeniden başlama kararına tepki gösterdi.

Fettuh açıklamasında, kararın "yasa dışı yerleşim faaliyetlerini kalıcı hale getirmeyi ve İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki kontrolünü genişletmeyi amaçlayan tehlikeli bir adım" olduğunu ifade etti.

Ayrıca kararın, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in yürüttüğü, "arazilerin Yahudileştirilmesi ve Filistinlilerin köylerinden çıkarılması" planının bir parçası olduğunu vurgulayan Fettuh, söz konusu adımı, "uluslararası hukukun ve meşru uluslararası kararların açık ihlali" olarak nitelendirdi.

Filistinli yetkili, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplumu, İsrail'in bu saldırgan politikalarına son vermeye ve insanlık suçları nedeniyle hesap vermesini sağlamaya çağırdı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 19 Temmuz 2024'te, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığını yasa dışı ilan etmiş, Filistin halkının "kendi kaderini tayin hakkı" bulunduğunu vurgulamış ve İsrail yerleşimlerinin boşaltılması gerektiğini açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.