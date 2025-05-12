İsrail'in Kanal 12 televizyonu, dünkü oturumunda kabinenin arazi tescil işlemlerinin yeniden başlamasına onay verdiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da kararın Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin "itibarını yeniden kazandıracağını ve Filistin Yönetimi'nin C bölgesini kontrol etme girişimlerini başarısızlığa uğratacağını" belirtti.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Katz, sürecin Savunma Bakanlığı liderliğinde yürütüleceğini söyledi.

İsrail, Batı Şeria'daki arazi tescil işlemlerini 1967'deki işgalin ardından dondurmuştu. Oslo Anlaşması uyarınca ise Filistin Yönetimi yalnızca "A" ve "B" bölgelerinde arazi tescili yapabiliyor, "C" bölgesi bu yetkinin dışında tutulmuştu.

Yeni kararla, İsrail'in Batı Şeria'da kurduğu ve işgal bölgesindeki arazi mülkiyet işlemlerini yürüten resmi birim, "C" bölgesindeki arazilerin tapu kayıtlarını düzenleyecek, satış izinleri verecek, harçları toplayacak ve kayıt işlemlerini denetleyecek. Bu durum, Filistin Yönetimi'nin bu bölgelerdeki yetkilerini daha da sınırlayacak.

FİLİSTİN'DEN, İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ ARAZİ TESCİLİNİ YENİDEN BAŞLATMA KARARINA TEPKİ

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Batı Şeria'da arazi tescil işlemlerine yeniden başlama kararına tepki gösterdi.

Fettuh açıklamasında, kararın "yasa dışı yerleşim faaliyetlerini kalıcı hale getirmeyi ve İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki kontrolünü genişletmeyi amaçlayan tehlikeli bir adım" olduğunu ifade etti.

Ayrıca kararın, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in yürüttüğü, "arazilerin Yahudileştirilmesi ve Filistinlilerin köylerinden çıkarılması" planının bir parçası olduğunu vurgulayan Fettuh, söz konusu adımı, "uluslararası hukukun ve meşru uluslararası kararların açık ihlali" olarak nitelendirdi.

Filistinli yetkili, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplumu, İsrail'in bu saldırgan politikalarına son vermeye ve insanlık suçları nedeniyle hesap vermesini sağlamaya çağırdı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 19 Temmuz 2024'te, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığını yasa dışı ilan etmiş, Filistin halkının "kendi kaderini tayin hakkı" bulunduğunu vurgulamış ve İsrail yerleşimlerinin boşaltılması gerektiğini açıklamıştı.