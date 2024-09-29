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Dünya

İsrail 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 17 bin çocuğu katletti

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgeye düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin çocuğun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

AA29 Eylül 2024 Pazar 17:17 - Güncelleme:
İsrail 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 17 bin çocuğu katletti
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in neredeyse bir senedir saldırılarını sürdürdüğü bölgede çocukların durumuna ilişkin bilgi verdi.

Sevabite, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarda 16 bin 859 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Sevabite, yaşamını yitiren bu çocuklardan 171'inin 7 Ekim 2023 sonrası dünyaya gelen ve henüz bir yaşını bile doldurmayan bebekler olduğunu vurguladı.

İsrail saldırıları nedeniyle yetim veya öksüz kalan çocukların durumuna ilişkin ise Sevabite, şunları kaydetti:

"İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 25 bin 973 çocuk, ebeveynlerinden birini ya da her ikisini kaybetmiş durumda. Bunlardan 12 bin 633'ü kız, 13 bin 340'ı erkek çocuğu."

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların neredeyse tamamında çocuklar da bombaların hedefi oluyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) daha önce yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki çok sayıda çocuğun, İsrail saldırıları nedeniyle uyuyamaz ve çocukluklarını yaşayamaz hale geldiği" ve saldırıların devam etmesi halinde bu çocukların geleceklerinden endişe edildiği vurgulanmıştı.

  • Gazze saldırıları
  • İsrail
  • çocuk ölümleri

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