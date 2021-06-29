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Dünya

İsrail 800 bin Kovid-19 aşısını imha edecek

İsrail başka ülke almazsa son kullanma tarihi yaklaşan 800 bin Kovid-19 aşısını imha edecek.

AA29 Haziran 2021 Salı 07:14 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 07:14
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İsrail'in, başka ülkelerden talep gelmemesi halinde elindeki son kullanma tarihi yaklaşan 800 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını imha etmek zorunda kalacağı bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan habere göre, Tel Aviv yönetiminin elinde son kullanım tarihi yaklaşan 800 bin Kovid-19 aşısı bulunuyor.

Başka ülkelerden talep gelmemesi durumunda İsrail Sağlık Bakanlığı bu aşıları imha etmek zorunda kalacak.

Haberde İsrail'in elindeki aşıların hangi firmaya ait olduğu belirtilmese de Tel Aviv yönetimi BioNTech-Pfizer aşısı almıştı.

- SON KULLANIM TARİHİ YAKLAŞAN AŞILARI FİLİSTİN İLE TAKAS ETMEK İSTEMİŞTİ

İsrail, 18 Haziran'da son kullanım tarihi yaklaşan Kovid-19 aşılarını Filistin ile takas etme konusunda anlaşmıştı.

Anlaşma kapsamında İsrail, elindeki 1 milyondan fazla BioNTech-Pfizer aşısını Filistin'e teslim edecekti.

Karşılığında ise Filistin'in BioNTech-Pfizer'dan eylül ve ekimde alacağı aşılar İsrail'e gönderilecekti.

Filistin yönetimi, İsrail'in vereceği aşıların son kullanım tarihinin kısa sürede dolacağı gerekçesiyle anlaşmayı iptal etmişti.

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