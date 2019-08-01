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İsrail AA foto muhabirini Ürdün ya da Cezayir’e göndermeye çalışıyor

İsrail mahkemesi, Anadolu Ajansı (AA) çalışanı Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf'un gözaltı süresini 1 Eylül’e kadar uzatarak, bu süre zarfında Kharouf’un Ürdün ya da Cezayir’e gönderilmesine karar verdi.

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Kharouf'un avukatı Adi Lustigman AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in Remle kentindeki Givon Sınır Dışı Merkezi’nde bugün görülen duruşmada, İsrailli yargıcın Kharouf’un 1 Eylül’e kadar ya Ürdün’e ya da üçüncü bir ülke aracılığıyla Cezayir’e gönderilmesine karar verdiğini söyledi.

Lustigman, İsrail’in Cezayir ile diplomatik ilişkisi olmadığını hatırlatarak, İsrail’in Kharouf’u üçüncü bir ülke vasıtasıyla Cezayir’e göndermeyi başaramadığı takdirde 1 Eylül’den sonra serbest bırakılabileceğini kaydetti.

- ÜRDÜN KHAROUF’U KABUL ETMEMİŞTİ

Ürdün, İsrail makamlarının 21 Temmuz’da sınır dışı ederek bu ülkeye sürmeye çalıştığı Mustafa Kharouf'u, vatandaşı olmadığı gerekçesiyle kabul etmemişti.

AA muhabirine konuşan Ürdün Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Kharouf'un "Ürdün vatandaşı olmaması ve İsrail tarafından yasa dışı yollar izlenerek Ürdün'e gönderilmeye çalışılması" nedeniyle ülkeye kabul edilmediğini kaydetmişti.

- AA FOTO MUHABİRİ 22 OCAK'TA GÖZALTINDA ALINMIŞTI

İsrail güçleri, AA foto muhabiri Mustafa Kharouf'u "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle 22 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki evinden gözaltına almıştı.

Babasının çalışmak için gittiği Cezayir'de 1986'da dünyaya gelen Kharouf, 12 yaşındayken ailesiyle Doğu Kudüs'e yerleşti. O günden bu yana oturma izni almak için uğraşan Kharouf'a aradan geçen 20 yıla rağmen gereken izin verilmedi.

Doğu Kudüs'te oturma izni yerine geçen "Kudüs kimliği" sahibi Temam ile evlenen Kharouf, geçen yıllarda "aile birleşimine" başvursa da bu girişiminden de sonuç alamadı.

İsrail makamları Kharouf'u sınır dışı ederse eşi Temam ve 2 yaşındaki kızı Asya'dan koparılmış olacak.

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