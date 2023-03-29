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Dünya

''İsrail, ABD bayrağındaki yıldızlardan biri değildir''

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülkesindeki tartışmalı yargı düzenlemesini eleştiren ABD Başkanı Joe Biden'a 'İsrail, ABD bayrağındaki yıldızlardan biri değildir.' ifadeleriyle tepki gösterdi.

AA29 Mart 2023 Çarşamba 12:56 - Güncelleme:
''İsrail, ABD bayrağındaki yıldızlardan biri değildir''
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Biden'ın, İsrail'de kitlesel protestolara ve grevlere yol açan yargı düzenlemesi konusundaki eleştirisine, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ardından aşırı sağcı Ben-Gvir'den de tepki geldi.

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, Biden'ın "İsrail'in bu yolda devam edemeyeceği" yönündeki eleştirilerine şu karşılığı verdi:

"İsrail, ABD bayrağındaki yıldızlardan biri değildir. Biz bir demokrasiyiz ve ABD Başkanı'nın bunu anlamasını bekliyorum."

İsrail'de yargının yetkililerini hükümetin lehine kısıtlamayı amaçlayan yasal düzenlemeyi savunan aşırı sağcı Bakan, "Şu, tüm dünyada anlaşılmalıdır: Buradaki halk seçimlere gitti ve kendi talepleri var." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, İsrail'de kitlesel protestolara ve grevlere neden olan tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle endişelerini dile getirmişti. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlan Biden, İsrail'in zor bir süreçten geçtiği ve bunu halletmeleri gerektiği görüşünü paylaşarak, Netanyahu'nun söz konusu yargı düzenlemesinden vazgeçmesini umduğunu söylemişti.

"Bu yolda devam edemezler. Bunu bir nevi netleştirdim." diyen Biden, Netanyahu'nun gerçek bir uzlaşma sağlayacak şekilde hareket etmesini umduğunu kaydetmişti.

Biden'ın eleştirilerine İsrail Başbakanı Netanyahu da tepki göstermişti. Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Netanyahu, " İsrail, kararlarını en iyi dostları dahil olmak üzere dış baskılara göre değil halkının iradesiyle veren egemen bir ülkedir." ifadelerini kullanmıştı.

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