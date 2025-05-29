İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de yeni ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.

Öte yandan Hamas, Witkoff ile Gazze'de bir ateşkes için genel çerçeve üzerinde anlaştıklarını duyurmuştu.

Açıklamada, "Hamas, Gazze Şeridi'ndeki acımasız savaşı durdurmak için büyük çabalar sarf etmektedir. Bunların sonuncusu, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile kalıcı ateşkes, işgalci İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi, yardım akışının sağlanması ve anlaşmanın duyurulmasının ardından Gazze'nin yönetimini profesyonel bir komitenin devralması konusunda genel bir çerçeve üzerinde anlaşmaya varılmasıydı" ifadeleri kullanıldı.