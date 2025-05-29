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Dünya

İsrail, ABD'nin Gazze'de yeni ateşkes önerisini kabul etti

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff'un Gazze'de yeni ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.

HABER MERKEZİ29 Mayıs 2025 Perşembe 18:15 - Güncelleme:
İsrail, ABD'nin Gazze'de yeni ateşkes önerisini kabul etti
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İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de yeni ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.

HAMAS: ABD İLE GAZZE ATEŞKESİ İÇİN ANLAŞTIK

Öte yandan Hamas, Witkoff ile Gazze'de bir ateşkes için genel çerçeve üzerinde anlaştıklarını duyurmuştu.

Açıklamada, "Hamas, Gazze Şeridi'ndeki acımasız savaşı durdurmak için büyük çabalar sarf etmektedir. Bunların sonuncusu, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile kalıcı ateşkes, işgalci İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi, yardım akışının sağlanması ve anlaşmanın duyurulmasının ardından Gazze'nin yönetimini profesyonel bir komitenin devralması konusunda genel bir çerçeve üzerinde anlaşmaya varılmasıydı" ifadeleri kullanıldı.

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