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Dünya

İsrail, abluka altındaki Gazze'de düzenlediği saldırılarda 47 Filistinliyi şehit etti

İsrail, 79 gündür Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusunun, bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin güneyinde 47 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

24 Aralık 2023 Pazar 07:15 - Güncelleme:
İsrail, abluka altındaki Gazze'de düzenlediği saldırılarda 47 Filistinliyi şehit etti
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İsrail'in Gazze'ye saldırıları 79 gündür devam ediyor.

İSRAİL ORDUSU, ABLUKA ALTINDAKİ GAZZE'DE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 47 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, çok sayıda kadın, çocuk ve yerinden edilmiş Filistinliyi hedef alan Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü.

Gazze'nin orta kesimlerinde dün akşamdan bu yana devam eden bombardımanda, 40 Filistinliyi öldüren ve onlarca kişiyi yaralayan İsrail güçlerinin Refah kentinin batısındaki Kanada Mahallesinde de "Ebu el-Avf" ailesine ait bir evi bombalaması sonucu onlarca Filistinli yaralandı.

Han Yunus'ta ise "en-Nebris" ailesinin evini hedef alan İsrail güçleri bir Filistinliyi öldürdü, 4'ünü de yaraladı. İsrali güçlerinin gece saatlerinde Han Yunus'un merkezindeki Ebu Hamid kavşağında öldürdüğü 3 Filistinlinin cenazesi de bölgedeki Nasır Hastanesine getirildi. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise İsrail ordusuna ait insansız hava aracının, el-Emel Hastanesini hedef alarak, hastane içinde bulunan 13 yaşındaki Emir Rami Avde'yi öldürdüğü bildirildi. Han Yunus'un doğusundaki Man bölgesini hedef alan işgal güçleri de 2 Filistinliyi öldürdü, birçok kişiyi yaraladı.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve obüsler ise Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesindeki sivillerin evlerini hedef aldı. Bölgedeki er-Rafi Okuluna baskın düzenleyen İsrail güçleri, çok sayıda kişiyi alıkoydu ve kadınları okuldan silah zoruyla çıkardı. İsrail ordusu, Cibaliya ve el-Curn bölgelerini de fosfor ve sis bombasıyla hedef aldı. Bölgeyi işgal eden İsrail askerleri, Cibaliya'nın merkezine doğru ilerleme girişimlerini sürdürdü. Cibaliya'da İsrail güçlerinin sağlık ekiplerinin ulaşımını engellemesi sebebiyle çok sayıda yaralı ile hayatını kaybeden Filistinlinin cenazesi sokak ve caddelerde kaldı. Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki İsrail güçleri de topçu atışlarını yoğunlaştırdı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

11:24 İsrail'in dün akşamdan bu yana Gazze Şeridi'nin merkezinde düzenlediği saldırılarda en az 40 Filistinli hayatını kaybederken, çoğu çocuk ve kadın onlarca Filistinli yaralandı.

11:16 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarda 8 Filistinliyi gözaltına aldı

11:10 Fransa'nın başkenti Paris'teki Arap Dünyası Enstitüsü (IMA) Başkanı ve eski Kültür Bakanı Jack Lang, Gazze'de yaşananların bir "felaket" olduğu değerlendirmesinde bulundu

09:33 İsrailin Gazze'deki saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 101'e yükseldi

08:07 İsrail ordusu, 2,5 ayı aşkın süredir bombaladığı abluka ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde 8 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu

07:45 İsrail ordusu Batı Şeria'da Tulkerim kenti ile Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

05:47 İsrail ile çatışan Hizbullah bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu

01:14 Filistin: İsrail BMGK'nin Gazze'ye yardım kararının uygulanmasını engelliyor

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