İsrail ablukası altındaki Gazze'den 60 bin genç göç etti

Filistin Uluslararası İlişkiler Meclisi tarafından "Gazze ablukasının 16. yılı: sayılar ve göstergeler" temalı bir rapor hazırlandı.

Gazze Şeridi'ndeki yoksulluk oranının yüzde 64 olduğu belirtildiği raporda, bölge halkının yüzde 80'inin yardıma ve hibeye muhtaç durumda olduğu kaydedildi.

"Gazze'de ailelerin yüzde 57'si gıda güvensizliği yaşıyor ve işsizlik oranı yüzde 51'e ulaştı." ifadelerine yer verilen raporda, son yıllarda yaklaşık 60 bin gencin bölgedeki zor yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği ve onlarcasının göç yolunda hayatını kaybettiği aktarıldı.

Raporda ayrıca Gazze'deki ailelerin yüzde 70'inden fazlasının yardım olmaksızın yeni konut inşa etmesinin veya mevcut konutları restore etmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Gazzeli çocukların yüzde 61'nin ise korku ve kaygı gibi psikolojik sorunlardan muzdarip olduğu bilgisi verildi.

- Bölgedeki enerji sorunu

Bölgedeki enerji sıkıntısına ilişkin verilere de değinilen raporda, yakıtın kısıtlı olması ve elektrik alt yapısındaki tahribat nedeniyle Gazze'deki bölgelerin çoğunda yaşanan elektrik kesintisinin 12 ila 20 saat olduğu kaydedildi.

Bununla birlikte bölgedeki yer altı sularının yüzde 90'ının içmeye elverişli olmadığı; yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle de bölge halkının yüzde 30'unun düzenli şekilde suya ulaşamadığı aktarıldı.

- İlaç ve tıbbi teçhizat eksikliği

Abluka altında tutulan bölgedeki sağlık durumuna ilişkin bazı verilere yer verilen raporda, çocuklardaki kansızlık oranının yaklaşık yüzde 70 ve hamilelerdeki yetersiz beslenmenin ise yüzde 40 olduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının depolarındaki ilaç açığının yüzde 47'ye yükseldiği, tıbbi malzeme eksikliğinin ise yüzde 33 olduğu belirtildi.

Bölgedeki kısıtlı imkanlar nedeniyle tedavisinin yurt dışında yapılması gereken hastalardan yüzde 56'sının bunu gerçekleştiremediği ve çıkışına izin verilmediği bilgisi paylaşıldı.

- İsrail'in Gazze ablukası

İsrail'in 2006'dan bu yana hava, kara ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 2 milyondan fazla Filistinli yaşıyor.

Dünyanın nüfus yoğunluğu en yüksek bölgeleri arasında gösterilen Gazze'de 16 yıldır süren abluka, buradaki Filistinlilerin hayatını doğrudan olumsuz etkiliyor.