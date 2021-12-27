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Dünya

İsrail açık açık uyardı: Buna izin vermeyeceğiz

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 'Herkese bunu açıkça söyledik: İran'ın nükleer silah sahibi bir ülke olmasına izin vermeyeceğiz. Uluslararası iş birliğiyle hareket etmek tabii ki öncelikli tercihimiz, ancak gerekirse kendimizi savunmaktan geri durmayız.' ifadelerini kullandı.

AA27 Aralık 2021 Pazartesi 17:20 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 17:20
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Lapid, İsrail Meclisindeki Dışişleri ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, "İran'ın nükleer programını durdurmak İsrail'in öncelikli güvenlik ve dış politika sınavıdır." dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer müzakerelere katılan başta ABD olmak üzere tüm uluslararası güçlerle görüştüğünü aktaran Lapid, "Herkese bunu açıkça söyledik: İran'ın nükleer silah sahibi bir ülke olmasına izin vermeyeceğiz. Uluslararası iş birliğiyle hareket etmek tabii ki öncelikli tercihimiz, ancak gerekirse kendimizi savunmaktan geri durmayız." ifadelerini kullandı.

İran'ın "dünyayı sistematik olarak aldattığına ilişkin kesin istihbarat bulgularını müttefikleriyle paylaştıklarını" aktaran Lapid, İran'ın tek amacının "yaptırımların kaldırılması ve milyarlarca doların nükleer programına, Hizbullah, Suriye, Irak ve dünyadaki terör ağına aktarılması" olduğunu öne sürdü.

Lapid, "İsrail, anlaşmaya karşı değil. İyi bir anlaşma iyidir. Biz, İran'ın nükleer programını, parasını ve terör ağını denetlemeyecek bir anlaşmaya karşıyız." diye konuştu.

İran'ın nükleer programına ilişkin Viyana'daki uluslararası müzakerelerin 8. turu bugün gerçekleştiriliyor.

  • İsrail Dışişleri Bakanı
  • İran
  • nükleer silah

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