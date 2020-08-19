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Dünya

'İsrail' açıklaması pahalıya patladı: Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bedevi görevden alındı

Sudan'da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haydar Bedevi, 'İsrail ile ilişkilerin normalleşeceğine' ilişkin sözleri sonrası görevinden alındı. Daha önce Sudan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlığın Sudan ve İsrail arasındaki ilişkilere dair bir meseleyi hiç tartışmadığı ve Sözcü'ye bu konuya ilişkin bir açıklama yapma talimatı da verilmediği belirtilmişti.

AA19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:55 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:55
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Yerel basındaki haberlere göre, Sözcü Bedevi'nin görevinden uzaklaştırılarak başka bir birimde çalışmasına karar verildi.

Sözcü Bedevi'nin "İsrail ile normalleşmemiz farklı ve benzersiz olacak, diğer ülkelere benzemeyecek." ifadesi, ülkede gündem olmuştu.

Bu sözlerin hemen ardından Sudan Dışişleri Bakanlığı, dün açıklama yaparak, bakanlığın Sudan ve İsrail arasındaki ilişkilere dair bir meseleyi hiç tartışmadığını ve sözcüye bu konuya ilişkin bir açıklama yapma talimatı da vermediğini belirtmişti.

"Dışişleri Bakanlığının, "Sözcü Haydar Bedevi'nin, Sudan'ın İsrail ile ilişki kurmak için çabaladığına dair sözleri şaşkınlıkla karşılandı." ifadesi kullanılan açıklamasında, kamuoyunun aydınlatılması için yeni bir açıklama yapılması ihtiyacı hissedildiğinin altı çizilmişti.

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