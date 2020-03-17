İSTANBUL 9°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4276
  • EURO
    7,1862
  • ALTIN
    308.13
  • BIST100
    87888.3
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail adına ajanlık yapmıştı... Hakkındaki dava düşürüldü
Dünya

İsrail adına ajanlık yapmıştı... Hakkındaki dava düşürüldü

Lübnan'da 1982-2000 yıllarında ülkeyi işgal eden İsrail ordusu adına ajanlık yapmakla suçlanan eski ordu mensubu Amir Fahuri hakkındaki dava, zaman aşımı nedeniyle düşürüldü.

AA17 Mart 2020 Salı 07:30 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 07:30
ABONE OL

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Askeri Mahkemesi, 1998 yılında İsrail üzerinden ABD'ye kaçan ve geçen yıl eylül ayında ülkeye dönüş yapan eski asker Fahuri hakkındaki kararını açıkladı.

Fahuri'ye, İsrail işgali sırasında kaçırdığı Lübnanlıları işkenceyle öldürdüğü suçlamasının yönetildiğine işaret edilen haberde, Lübnan Askeri Mahkemesinin, zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdiği kaydedildi.

Askeri Mahkeme, hakkında başka davaların olmaması halinde Lübnan asıllı ABD vatandaşı olan Fahuri'nin derhal salıverilmesine hükmetti.

Mahkemenin kararına tepki gösteren Lübnanlılar, ülkenin bazı bölgelerinde yolları keserek Fahuri'nin serbest kalmasını protesto etti.

- AMİR FAHURİ KİMDİR?

İsrail ordusu, ülkeyi işgal ettiği 1982-2000 yıllarında Lübnanlı tutuklular için inşa ettiği hapishanenin başına Lübnan askerlerinden Amir Fahuri'yi atamıştı.

Lübnan Askeri Mahkemesi, İsrail için ajanlık yaptığı gerekçesiyle 1998 yılında Fahuri’yi 15 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. ABD'ye kaçan Fahuri ise cezanın zaman aşımına uğradığı düşüncesiyle 21 yıl aradan sonra 13 Eylül 2019'da Lübnan'a dönüş yapmıştı.

Kesik kol soruşturması sürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 00.00 itibarıyla durduruldu
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 00.00 itibarıyla durduruldu

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 00.00 itibarıyla durduruldu

Milyonları ilgilendiren gelişme: Ve ilki test edildi
Milyonları ilgilendiren gelişme: Ve ilki test edildi

Milyonları ilgilendiren gelişme: Ve ilki test edildi

Amazon Kovid-19 ile artan talebi karşılamak için 100 bin yeni personel alacak
Amazon Kovid-19 ile artan talebi karşılamak için 100 bin yeni personel alacak

Amazon Kovid-19 ile artan talebi karşılamak için 100 bin yeni personel alacak

Rusya'da ABD'ye İran çağrısı
Rusya'da ABD'ye İran çağrısı

Rusya'da ABD'ye İran çağrısı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.