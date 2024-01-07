İsrail, Aksa Şehitleri Hastanesini İHA'larla hedef aldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 93 gündür devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 835'e yükseldi.

GAZZE'DEKİ SAĞLIK BAKANLIĞI: İSRAİL, AKSA ŞEHİTLERİ HASTANESİNİ İHA'LARLA HEDEF ALIYOR

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alarak hizmet dışı bırakmaya çalıştığı belirtildi.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait İHA'larla hastane binası ile avlusuna yoğun şekilde ateş açıldığı ve hareket eden herkesin hedef alındığı ifade edildi.

İsrail ordusunun, İHA saldırısıyla hastaları ve sağlık çalışanlarını korkuttuğu aktarılan açıklamada, hasta ve yaralıların ateş altındaki hastaneden kaçmaya çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, Aksa Şehitleri Hastanesinin hizmet dışı kalmasının, Gazze'nin orta kesimindeki binlerce yaralı ve hastanın ölüme terk edilmesi anlamına geleceği uyarısında bulunuldu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yer alan barınaklarının aşırı kalabalık olduğunu ve çoğu kişinin dışarıda uyumak zorunda kaldığını belirtti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alarak hizmet dışı bırakmaya çalıştığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Filistinli siviller, şartlar elverir vermez evlerine dönebilmeli. Gazze'yi terk etmeleri için baskı yapılamaz, yapılmamalıdır" dedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde her gün en az 10 çocuğun bacağını kaybettiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ve Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM), İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarında sorumluluğu bulunanların yargılanmasında yavaş kalmakla eleştirdi.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi Müdürü İyad Ebu Zahir, sağlık sisteminin büyük bir insani felaketle karşı karşıya olduğunu belirterek uluslararası kamuoyundan hastaneler ile sağlık çalışanlarının korunmasını istedi.

İsrail polisi, Kudüs'teki bir kontrol noktasına düzenlenen araçlı saldırıya karşılık verildiği sırada "yanlışlıkla" 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunun vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail saldırısında bir oğlunu daha kaybeden Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh, bedeli ne olursa olsun Gazze'de yaşananları dünyaya duyurmaya devam edeceklerini söyledi.İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, İsrail'in kuzeyindeki vatandaşların Hizbullah'la yaşanan gerginlik nedeniyle evlerine dönemediğini belirterek buna "acil çözüm" bulunması gerektiğini ifade etti.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir gazetecinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile Lübnan-İsrail sınırındaki durumu görüştü.

Ürdün ve ABD, İsrail'in üç aydır yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nden Filistinlilerin zorla göç ettirilmesinin kabul edilemeyeceği ve yerlerinden edilen kişilerin evlerine dönmeleri konusunda mutabık olduklarını açıkladı.

Haaretz gazetesi, İsrailli siyasiler ve yetkililerin, son günlerde üst üste yaptığı "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göçe zorlanması" yönündeki tepki çeken açıklamalarının aksine, İsrail'de "yeterince umut görmeyen" eğitimli orta sınıf Yahudilerin yabancı ülkelere gönüllü olarak gidebileceğini yazdı.

ABD'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'daki Hizbullah Hareketi ile çatışmayı iktidarda kalmak için kullanmasından endişe ettiği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan gerginliğin diplomasi yoluyla çözülememesi durumunda başka yollara başvuracaklarını açıkladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de araç konvoyu oluşturularak Gazze'deki katliam protesto edildi.

Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'deki gazetecilerin yüzde 9'unun öldürüldüğünü belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantılarına katılan bakanlara yalan makinesi testi yapılmasına ilişkin bir yasa çıkarmak istediğini söyledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden düzenlediği yoğun saldırılar 3. ayını geride bırakırken sahaya hâkim olan sadece ölüm, yıkım ve yerinden edilme.

İsveç'te ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, 8 binden fazla Filistinlinin kayıp olduğunu duyurdu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesini çözüm olarak gördüğünü ve bölgede yeni yerleşim birimleri kurmaları gerektiğini savundu.

Hamas, İsrail ordusunun, Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu gazeteci Hamza ed-Dahduh ve gazeteci Mustafa Süreyya'yı öldürmesini "savaş suçu" olarak niteledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması amacıyla bölgede iki devletli çözüm için her yolun denenmesi gerektiğini bildirdi.

ABD'li senatörler Jeff Merkley ile Chris Van Hollen, hantal süreç ve İsrail'in keyfi denetimlerinin Gazze'ye yardım ulaştırılmasını yavaşlattığını belirtti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'de devam eden savaşın sonuçlarının "felaket" olacağı konusunda uyarıda bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 835'e yükseldi.

İsrail basını, 4 Ocak'taki Güvenlik Kabinesi toplantısındaki tartışmalardan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tutan Benny Gantz'ın Ulusal Birlik Partisinden 3 bakanın, bugün gerçekleştirilecek "Acil Durum Hükümeti"nin haftalık toplantısına katılmayacağını yazdı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu temasları çerçevesinde Ürdün'de Kral 2. Abdullah ve Dışişleri İşleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde göstericiler, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes çağrısıyla otoyolda protesto düzenledi.

İşgal ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Osmanlı döneminden kalan son tarihi hamam da İsrail ordusunun saldırısında yıkıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında biri Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu olmak üzere 2 gazeteci daha öldürüldü.

Gazze Şeridi'nden bir dizi füze fırlatılmasının ardından Gazze çevresindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde uyarı sirenleri çaldığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de çok fazla kişinin temel ihtiyaçlara erişim zorluğu yaşamaya devam ettiğini belirterek, "Gazze'deki erkekler, kadınlar ve çocuklar için durum ciddiyetini koruyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlediği saldırıda annesiyle yaralanan 3 yaşındaki kız çocuğu İman Bilal el-Batş, tedavi için getirildiği hastanede de korkudan titremeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bulunan Rum Ortodoks Kilisesi rahibi Issa Thaljieh, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının Filistin'deki Hristiyanların göç etmesine neden olduğunu söyledi.

İsrail'in şiddetli saldırıları sonucu büyük yıkıma tanık olan Gazze kentindeki Aziz Porphyrius Kilisesi'ne sığınan çok sayıdaki Filistinli Hristiyan, savaşın sona ermesi için dua ediyor.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların hemen durdurulması yönündeki çağrısını yineledi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlediği saldırıda öldürdüğü 4 Filistinli kardeşin anneleri, "Kimsem kalmadı" diyerek gözyaşı döktü.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'nda, yağmur ve kanalizasyon sularının neden olduğu taşkın, Filistinlileri yeni bir dramla karşı karşıya bıraktı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırısında yaralanan annesinin elini getirildiği hastanede bile bırakmayan Filistinli küçük kızın görüntüsü yürek burktu. Görüntüde yaralı bir Filistinli kadının ambulansla hastaneye getirildiği yer alıyor. Sedyede yatan yüzünde yaralar görülen annenin elini, yanındaki kız çocuğunun gözyaşları içinde bir an olsun bırakmadığı görülüyor.

Yahudi asıllı Arjantinli akademisyen Pedro Brieger, İsrail'in Gazze saldırılarıyla ilgili, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti, 1993'teki Oslo Anlaşması'nı tümden yok etmeye çalışıyor. Oysa ki İsraillilerin çoğunluğu, Filistinlilerle yapılan o anlaşmayı destekliyordu." dedi.

Güney Afrika'da ayrımcı apartheid rejiminin sona ermesinden sonra yapılan ilk seçimde Nelson Mandela'nın partisinden milletvekili seçilen Yahudi siyasetçi Andrew Feinstein, İsrail apartheid rejiminin ülkesindekinden daha zalim olduğunu söyledi.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Hamas'ın elindeki bazı İsrailli esirlerin yakınlarıyla görüştüğü bildirildi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

04:40 Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tavadros, dünyanın vicdanının uyanması ve Gazze Şeridi'nde yaşanan soykırımın önlenmesi temennisinde bulundu.

03:50 Filistinli gruplar, İsrail'in Gazze Şeridi'ni yönetmek için yapılar oluşturma planlarının Filistin halkının kararlılığı karşısında başarısız olacağını belirtti.

03:17 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı bombardımanda eşi ve iki çocuğunu kaybeden İsrailli esir Yarden Bibas'a ait yeni görüntüler paylaştı.

02:25 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir okul ile güneydeki Han Yunus kentinde düzenlediği saldırıda çoğunluğu çocuk en az 16 Filistinli öldü, 50 kişi yaralandı.

00:39 İsrail ordusunun Gazze'de yaptığı katliam üç aydır devam ederken İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden alınması ve erken seçime gidilmesi talebi ile gösteri düzenledi.

00:34 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze'ye yönelik aldığı kararla ilgili raporunda, önce "çatışmanın durmasına" ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

00:23 İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "Hamas'ın askeri yapısının tamamen dağıtıldığını" öne sürdü.

00:09 İsrail'in kuşatma ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde 92 gündür devam eden saldırıları sırasında bombalanarak tahrip edilen El-Ezher Üniversitesi önünde bir asker, "Gazze'de neden eğitim yok diyenlere. Onları bombaladık. Bu çok kötü. Bu şekilde artık asla mühendis olamayacaksınız." diyerek Filistinli öğrencilerle alay etti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 22 bin 722 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 176'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 510 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 326 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 148 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.