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Dünya

İsrail AP'nin ekipmanına el koydu!

İsrail, yeni medya yasasını gerekçe göstererek ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) Gazze'deki canlı yayın ekipmanlarına el koydu.

AA21 Mayıs 2024 Salı 17:37 - Güncelleme:
İsrail AP'nin ekipmanına el koydu!
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AP'nin haberine göre, İsrail İletişim Bakanlığı yetkilileri Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kentinde canlı yayın hizmeti yapan ekibinin bulunduğu noktayı basarak ekipmanlarına el koydu.

İsrailli yetkililerin, AP'nin yakın zamanda ülkede yasaklanan Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna canlı yayın hizmeti sağladığı yönünde haber ajansına gerekçe sunduğu belirtildi.

AP Uluslararası Kurumsal İletişim Direktör Yardımcısı Lauren Easton, şunları kaydetti:

"Uzun süredir Gazze Şeridi'ne ilişkin durumu gösteren canlı yayınımızı İsrail hükümetinin kapatma ve ekipmanımıza el koyma adımını en güçlü biçimde kınıyoruz. Bu yayının kapatılması, yayının içeriği değil bilakis İsrail hükümetinin yeni yayın yasasını suistimal etmesinden kaynaklanıyor. İsrail makamlarından ekipmanımızı bir an önce geri teslim etmesini ve bu görsel gazetecilik yayınımızın dünya genelinde binlerce abonemize yeniden sağlanmasını talep ediyoruz."

- İLETİŞİM BAKANI EL KOYMA OLAYINI SAVUNDU

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, ordu radyosuna yaptığı açıklamada, haber ajansının ekibinin Sderot kentinde bir evden Gazze'yi görüntülediğini belirterek, "AP'den Al Jazeera'ye yayınlarını kesmesini istedik ancak bunu reddettiler. Ekipmanlarına hükümetin onayladığı emirler doğrultusunda el konuldu." ifadesini kullandı.

- AL JAZEERA'NİN İSRAİL'DEKİ FAALİYETLERİ YASAKLANMIŞTI

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden 5 Mayıs'ta yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin sunduğu "Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve ofislerinin kapatılması" teklifi oy birliğiyle kabul edilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başında olduğum hükümet, oy birliğiyle tahrik edici Al Jazeera'nın İsrail'de sonlandırılması kararını aldı." ifadesini kullanmıştı.

Karar kapsamında Al Jazeera'nın çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitelerine erişim engelinin getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanlarına el konulması kararlaştırılmıştı.

İsrail makamları, Al Jazeera'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te geçici ofis olarak kullandığı otel odasını basarak buradaki tüm ekipmanlara el koymuştu.

  • Associated Press
  • Al Jazeera
  • isrial
  • gazze

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