İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1409
  • EURO
    6,846
  • ALTIN
    317.049
  • BIST100
    111207
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail, aralarında Hamas yöneticilerinin de bulunduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı
Dünya

İsrail, aralarında Hamas yöneticilerinin de bulunduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine dün gece düzenlediği baskınlarda 3'ü Hamas yöneticisi, 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

AA04 Mart 2020 Çarşamba 09:32 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 09:33

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah'taki bazı mahalle ve beldelere baskın düzenledi.

Hamas yöneticilerinden Bacis Nahle ve Ahmed Zeyd'i Ramallah'ın kuzeyindeki El-Halezun Kampı'nda, Said Ebulbeha'yı ise Ramallah'ın batısındaki Bitunya beldesinde gözaltına alan İsrail askerleri, Batı Şeria'nın farklı yerlerinde de 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İşgal altındaki bölgelerde sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce alıkonuluyor.

Subhi et-Tufeyli: Biz bugün Hizbullah olarak Suriye'de savaşıyoruz

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay
SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular
Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

Müttefikler sırtını çevirdi, kendimiz yaptık
Müttefikler sırtını çevirdi, kendimiz yaptık

Müttefikler sırtını çevirdi, kendimiz yaptık

'Bora' saldırılara karşı anında cevap veriyor
'Bora' saldırılara karşı anında cevap veriyor

'Bora' saldırılara karşı anında cevap veriyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.