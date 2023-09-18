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Dünya

İsrail askerinin elinden vurduğu AA foto muhabiri İstanbul'da tedavi edliecek

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesi sırasında yaralanan ve tedavisinin devamı için bu sabah İstanbul'a gelen Anadolu Ajansı (AA) için serbest çalışan Filistinli foto muhabiri Eşref Ebu Amra'nın tedavisine başlandı.

AA18 Eylül 2023 Pazartesi 15:27 - Güncelleme:
İsrail askerinin elinden vurduğu AA foto muhabiri İstanbul'da tedavi edliecek
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İsrail askerleri tarafından elinden vurularak yaralanan Amra, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilerek el cerrahi bölümünde muayene edildi.

Doktorlar, Amra'nın elinde oluşan enfeksiyon sebebiyle hastanede 5 gün tedavi altında kalmasına karar verdi.

Yarın gerçekleştirilmesi planlanan ameliyatla Amra'nın elindeki kas ve dokular kontrol edilecek.

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında Mescid-i Aksa ve Filistinli tutuklulara destek amacıyla 15 Eylül'de düzenlenen gösterilere müdahale eden İsrail askerleri, 2013'ten bu yana Anadolu Ajansı için serbest çalışan Filistinli foto muhabiri Eşref Ebu Amra'yı elinden yaralamıştı.

  • Gazze Şeridi
  • İsrail askerleri
  • foto muhabiri

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