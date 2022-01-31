İsrail askerleri, 25 kişiyi gözaltına aldı

AA 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:32 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:32

Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi. Baskınlarda çoğu Eriha ve Ramallah kentlerinden olmak üzere 25 kişi gözaltına alındı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.